تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف iQOO Z9s وiQOO Z9s Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم النقاب بشكل رسمي عن هاتفي iQOO Z9s وiQOO Z9s Pro بتصميم منحني في الشاشة وكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل.

ينطلق هاتفي iQOO Z9s وiQOO Z9s Pro بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة في الهاتفين معدل تحديث 120Hz.

وتتميز الشاشة في إصدار iQOO Z9s Pro بنسبة سطوع 4500 nits، بينما تدعم شاشة iQOO Z9s سطوع بنسبة 1800 nits

أيضاً يضم هاتفي iQOO Z9s كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، وتأتي هذه الإصدارات بقدرة بطارية 5500 mAh، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في الهاتفين مدمجة في الشاشة، مع كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة.

ويختلف الهاتفين في الرقاقة، حيث يضم Z9s Pro رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 3، بينما يدعم هاتف iQOO Z9s رقاقة Dimensity 7300، ويتوفر الإصدارين بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما تدعم iQOO الإصدارات الجديدة بمستشعر Sony IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، بميزة التثبيت البصري، ودعم تسجيل فيديو بدقة 4K، وتدعم الكاميرة الرئيسية أيضاً ممبزات الذكاء الإصطناعي التي تشمل AI Erase لحذف الأشياء من الصور وAI Photo Enhance وتحسين جودة العرض.

ويأتي المستشعر الثاني في هاتف Z9s Pro بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يضم Z9s مستشعر portrait بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتفين بواجهة Funtouch OS 14، ونظام تشغيل Android 14، مع دعم تحديث النظام لعامين، وتحديث برمجيات الحماية لمدة 3 سنوات.

وتدعم هذه الإصدارات معايير IP64 في مقاومة الماء والغبار، وتتميز بقدرة بطارية 5500 mAh، ويأتي إصدار Pro بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، بينم يدعم الإصدار الرئيسي تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

ومن المقرر أن يتوفر iQOO Z9s بألوان التيتانيوم والأخضر، بينما ينطلق Z9s Pro باللون الأبيض والبرتقالي، على أن يتميز الأخير بتصميم جلدي vegan، وينطلق iQOO Z9s Pro بسعر يبدأ من 297 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الرئيسي من iQOO Z9s بسعر 238 دولار للنموذج المميز بذاكرة 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

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