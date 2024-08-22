شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت الإصدار التجريبى العام الخامس لنظام iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت أبل الإصدار التجريبي الخامس لنظام iOS 18 وiPadOS 18 لمختبري الإصدار التجريبي العام، مما يجعل البرنامج الجديد متاحًا للعامة، يعد التسجيل للحصول على الإصدار التجريبي iOS 18 أو iPadOS 18 بسيط، ويمكن القيام بذلك عن طريق تسجيل iPhone أو iPad في برنامج Apple Beta Software المجاني من أبل.

هل جهاز iPhone الخاص بي متوافق مع iOS 18؟

يتوافق نظام التشغيل iOS 18 مع نفس طرز iPhone مثل نظام التشغيل iOS 17، بحيث يتضمن الأجهزة التالية:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (الجيل الثاني)

iPhone SE (الجيل الثالث)

يتخلى iPadOS 18 عن دعم طرز iPad التي تحتوي على شريحة A10X Fusion، المستخدمة في iPad Pro مقاس 10.5 بوصة والجيل الثاني من iPad Pro مقاس 12.9 بوصة، كما تم إسقاط الجيل السادس من iPad من قائمة التوافق، ولكن لا يزال الجيل السابع من iPad مدعومًا، وهذا يعني أن iPadOS 18 متوافق مع طرز iPad التالية:

iPad Pro: 2018 والإصدارات الأحدث

iPad Air: 2019 والإصدارات الأحدث

iPad mini: 2019 والإصدارات الأحدث

iPad: 2020 والإصدارات الأحدث

قم بعمل نسخة احتياطية مؤرشفة لجهازك أولاً قبل تثبيت الإصدار التجريبي، وتأكد من عمل نسخة احتياطية لجهاز iOS الخاص بك قبل تثبيت البرنامج باستخدام الطريقة التالية، وإلا فلن تتمكن من العودة إلى iOS 17 إذا ساءت الأمور.

كيفية تنزيل الإصدار التجريبي العام لنظام التشغيل iOS 18

1- على جهاز iOS الخاص بك، افتح Safari وانتقل إلى موقع برنامج Apple Beta Software.

2- اضغط فوق زر التسجيل وأدخل بيانات اعتماد Apple ID الخاصة بك، أو قم بتسجيل الدخول باستخدام Apple ID الخاص بك إذا كنت قد قمت بالتسجيل لاختبار الإصدار التجريبي لتحديث سابق.

3- وافق على شروط وأحكام برنامج Apple Beta Software إذا لزم الأمر.

4- بعد تسجيل الدخول، سترى شاشة رئيسية عبارة عن دليل للإصدارات التجريبية العامة. انقر فوق iOS (أو iPadOS إذا كنت تقوم بالتثبيت على iPad).

5- اقرأ تعليمات Apple بعناية، ثم باستخدام الرابط الموجود في قسم "البدء"، حدد تسجيل جهاز iOS الخاص بك.

6- الآن على جهاز iOS أو iPadOS الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات -> عام -> تحديث البرنامج -> تحديث الإصدار التجريبي، ثم اختر الإصدار التجريبي العام لنظام iOS 18 الذي ترغب في تثبيته.

بمجرد تنزيل التحديث التجريبي، يمكنك النقر فوق "تثبيت الآن" لإعداده، ومن هناك، سيقوم iPhone بتثبيت البرنامج وإعادة التشغيل، وستكون جاهزًا للعمل مع برنامج iOS 18.