شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تصدر استدعاءً لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات Model X.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

أفادت رويترز أن الاستدعاء الأخير لشركة تسلا سيشهد صيانة 9136 سيارة من طراز X SUV الرياضية يدويًا بسبب مخاوف من وجود زخرفة على السقف المنفصل مما قد يزيد من خطر وقوع حادث.

وكانت تسلا استدعت أكثر من مليونى سيارة في عام 2024 وحده، لذا فإن ما يقرب من 10000 سيارة أخرى لا ينبغي أن يكون جديرًا بالملاحظة في هذه المرحلة لكن استدعاء تسلا الأخير أكثر تعقيدًا بعض الشيء حيث يجب على الفنيين مراجعة كل سيارة شخصيًا بدلاً من مجرد إصدار تحديث عبر الهواء.

وذكرت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أنه "يمكن لصق قطع الزخرفة التجميلية للسقف الأمامي والوسطى بالمركبة دون طلاء تمهيدي ، ونتيجة لذلك قد تنفصل إحدى قطعتي الزخرفة أو كلتيهما عن السيارة، وستقوم Tesla باختبار مدى ربط سقف كل مركبة وربط القطع معًا مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وشهد هذا العام عمليات استدعاء سابقة لمركبات Model X، إلى جانب Model Y وModel 3 وModel S وCybertruck، وتراوحت المشكلات المسؤولة عن عدم عمل الكاميرا الاحتياطية في الاتجاه المعاكس إلى احتمال فصل غطاء المحرك.



