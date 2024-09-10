الاتحاد اليمني لكرة القدم يقر مقاضاة اتحاد غرب آسيا في المحكمة الرياضية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الاتحاد اليمني لكرة القدم أنه سيتم رفع شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس) نتيجة تجاوز اتحاد غرب آسيا للائحة المنظمة لبطولة الناشئين المقامة حالياً بالأردن وتعمد ظلم منتخب اليمن الناشئين وإقصائه من البطولة من خلال إيقاف لاعبين مهمين في مباراة دون وجه حق، وإثر مخالفة واضحة في إجراء فحص طبي غير معتمد (أشعة سينية) بدلاً عن أشعة الرنين المغناطيسي (MRI).

وأوضح الاتحاد أنه تم إقرار اللجوء إلى محكمة كاس بعد توجيه خطاب إلى رئيس اتحاد غرب آسيا وعدم الرد على مضامينه، وعقب الاعتراف من لجنة الانضباط باتحاد غرب آسيا بالخطأ الذي تم ارتكابه تجاه لاعبي المنتخب اليمني للناشئين، ورفض طلب إعادة المباراة أمام المنتخب السعودي، مما يؤكد تجاوز اتحاد غرب آسيا للأنظمة والقوانين وتجاهل غير مبرر للرد على الاتحاد اليمني لكرة القدم وبما يضمن الحفاظ على الحق الشرعي للمنتخب الوطني في البطولة.

بيان صادر عن الاتحاد اليمني لكرة القدم

ينفي الاتحاد اليمني لكرة القدم نفياً قاطعاً صحة الوثيقة المزورة التي يتداولها البعض من فاقدي الضمير وعديمي المسؤولية والذين يسعون إلى إثارة الشارع الرياضي من خلال اختلاق الأكاذيب ونشر وثائق مزيفة لا تعبر عن الاتحاد.

ويؤكد الاتحاد اليمني لكرة القدم أنه مستمر في الدفاع بكل مسؤولية عن حقوق المنتخبات الوطنية وفق النظم واللوائح المنظمة للمسابقات في مختلف المحافل الدولية.

وفي الوقت الذي يواصل الاتحاد متابعة تداعيات إقصاء المنتخب اليمني للناشئين من بطولة غرب آسيا بالأردن، والقرارات المجحفة التي تعرض لها والتي تسببت في خروجه من البطولة ومساعيه لإعادة مباراة منتخب الناشئين أمام نظيره السعودي ، ينبري البعض ويقوم بـ "جريمة" تزوير محررات رسمية مدعياً أن الاتحاد اليمني تنازل عن ذلك الطلب زوراً وبهتانا.

يجدد الاتحاد اليمني لكرة القدم التحذير لكل من تسول له نفسه تزييف محرراته الرسمية أو ترويج الشائعات أنه سيتم ملاحقته قضائياً واتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حق الاتحاد والمنتخبات الوطنية واللاعبين وبما يضع حداً لأدعياء الصحافة الذين تجردوا من كل القيم المهنية وابتعدوا عن مواثيق الشرف الإعلامي التي يجب أن يتحلى بها القائمين بعملية الاتصال والتي يجب أن تراعي قيم النزاهة والموضوعية والأمانة المهنية بعيدا عن التهكم والترويج لأخبار أو وثائق مزيفة وبث سمومهم وأحقادهم.

ويدعو الاتحاد ، وسائل الإعلام والشارع الرياضي لعدم الانجرار وراء الشائعات وعدم استقاء أي معلومات أو أخبار إلا عبر اللجنة الإعلامية للاتحاد اليمني لكرة القدم والصفحة الرسمية الوحيدة التي تعبر عن الاتحاد وأنشطته وقراراته.