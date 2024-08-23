شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتاحة نصوص الملاحظات الصوتية فى واتساب على نظام Android.. الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

تحظى الملاحظات الصوتية على واتساب بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين لا يحبون الكتابة كثيرًا، حيث يمكنك تسجيل الرسالة وإرسالها إلى جهات الاتصال الخاصة بك بنقرة واحدة، حيث يمنحك تطبيق واتساب القدرة على قراءة الملاحظات الصوتية في شكل نص أيضًا.

تعد ميزة النسخ في الأساس طريقة ملائمة للحصول على ملاحظة نصية للدردشة الصوتية كلمة بكلمة، حيث تكون هذه مفيدة بشكل أساسي عندما تقوم بتسجيل المحادثات ولا ترغب في قضاء ساعات في تدوينها.

إتاحة خيار النسخ لمستخدمي أندرويد.. وإليك الطريقة

الميزة متاحة داخل الدردشات ويمكنك تفعيلها من إعدادات واتساب، حيث يمكن تمكين خيار النسخ يدويًا، وبمجرد القيام بذلك، ستبدأ في رؤية المطالبة أسفل ملاحظة صوتية، تسألك عما إذا كنت تريد أن يقوم واتساب بنسخ الملف لك.

يمكنك النقر فوق الزر النشط وبعد ذلك سيقوم واتساب بتنزيل الملف النصي ويعطيك نتائج العملية الموجودة أسفل ملف الملاحظة الصوتية نفسه.

تحصل على مذكرة صوتية

سيظهر لك تطبيق WhatsApp خيار نسخه

اضغط على تحميل

يبلغ حجم نسخة الملاحظة الصوتية حوالي 90 ميجابايت في المتوسط

سينعكس نص الملاحظة الصوتية أسفل الملف الصوتي

يعمل تطبيق WhatsApp Transcribe للملاحظات الصوتية على الهاتف فقط، لذلك لن ترى النتيجة على إصدار الويب، والميزة متاحة بخمس لغات مختلفة: الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والروسية والهندية. يمكنك تعطيل خيار النسخ من الإعدادات بالانتقال إلى:

الإعدادات – الدردشات – شريط تبديل نصوص الرسائل الصوتية

يضمن تطبيق واتساب أن تظل جميع رسائلك الصوتية الشخصية مشفرة من طرف إلى طرف، حيث لا يمكن لأي شخص خارج هذه الدردشة، ولا حتى واتساب الإطلاع عليها، كذلك عدم مشاركة الملف النصي مع أي شخص وهو أمر إيجابي بشأن خصوصيته.

تؤدي ميزة نسخ الملاحظات الصوتية 95 بالمائة من المهمة بشكل جيد، ولكن بعض الكلمات التي ينتهي بك الأمر إلى نطقها بشكل خاطئ تنعكس بشكل غير صحيح في النص أيضًا، على سبيل المثال، إذا قمت بكتم أي كلمة، فسوف تقرأها تقنية WhatsApp بطريقتها الخاصة، ومع ذلك فإن 95 بالمائة ليست بداية سيئة ونأمل أن تتمكن المنصة من إصلاح بقية الـ 5 بالمائة في المستقبل القريب.

الشيء المثير للاهتمام الذي لاحظناه حول هذه الميزة هو أن نسخ الملاحظة الصوتية يعمل في كلا الاتجاهين، مما يعني أنه يمكن أيضًا نسخ أي ملاحظة صوتية ترسلها في الدردشة.



