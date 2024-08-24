شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح تبديل Pixel Watch 3 حال تعرضها لمشكلات أو أعطال والان مع تفاصيل الخبر

خالفت سلسلة ساعات بكسل من جوجل الاتجاه السائد المتمثل في سهولة إصلاح الأدوات، حيث تقدم الشركة فقط سياسة الاستبدال دون أي علامة على وجود أجزاء وأدوات لإصلاح أي مشكلات.

وتشير أحدث التقارير إلى أن جوجل لن تقوم بإصلاح Pixel Watch 3 أيضًا، حيث يمكنك استبدالها إذا كانت Watch 3 (كلا الطرازين 41 مم أو 45 مم) بها بعض المشكلات أو الأعطال البسيطة التي تحتاج إلى إصلاح.

شاركت جوجل هذه التفاصيل مع Android Authority في تقرير، حيث تشير إلى أنه في حالة تلف جهازك، يمكنك الاتصال بفريق دعم عملاء Google Pixel Watch واستبدال طراز ساعة بكسل الخاص بك، ونقلت الشركة قولها إن Pixel Watch 3 عبارة عن بديل فقط.

ولدى جوجل برنامج موسع لـ Pixel Watch في الولايات المتحدة يساعدها على تغطية الأضرار العرضية وأي مشكلات خارج الضمان.

ومع ذلك، فإن الصورة الأكبر لهذا البرنامج ونقص الإصلاحات المتاحة لـ Pixel Watch تعيد مشكلة النفايات الإلكترونية إلى الواجهة مرة أخرى، لذا إذا توقفت ساعة Pixel Watch الخاصة بك عن العمل بعد بضع سنوات وترغب في إصلاحها، فستساعدك Google ببساطة في الحصول على بديل ولكننا لسنا متأكدين من المدة التي سيظل فيها هذا البرنامج قابلاً للتطبيق وعدد عمليات الاستبدال التي سيحصل عليها المستهلك.