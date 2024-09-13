شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: استمرار زيزو مع الزمالك رائع.. ودونجا وجابر يستحقان الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

قال البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب محترف ويهتم بنفسه للغاية مؤكدا أن استمراره معهم رائع له كمدرب، مؤكداً تفهمه لكرة القدم كصناعة ويتقبل رحيل أي لاعب طالما أن ذلك في صالح النادي.

أضاف جوميز خلال حواره لقناة الزمالك مع محمد أبو العلا:" عمر جابر ونبيل عماد يستحقان التواجد في منتخب مصر ولكن يجب احترام قرارات جهازه الفني بقيادة التوأم حسن".

وواصل:" أحيانا يحصل بعض الأشياء فى التدريبات بين اللاعبين فى الملعب،والجمهور لا توجد عنده الصورة كاملة وبالتالى يتخيل للبعض أن هناك مشكلة وبالتالى لا بد من غلق التدريبات".

وواصل:" "نحتاج إلى إعادة ترتيب أمورنا من الداخل ولو نظمنا بشكل أفضل كان يمكننا تحقيق المزيد من البطولات، ولم يكن هناك مفر من الإصرار على غلق التدريبات ومنع تسريب الأخبار من داخل الفريق".