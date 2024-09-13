شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يحذر لاعبى المصري من التهاون أمام الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

حذر علي ماهر لاعبي المصري البورسعيدي من التهاون أمام الهلال الليبي في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة مساء الأحد المقبل بتوقيت ليبيا، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب شهد شهداء بنينا بمدينة بني غازي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المدير الفني لمصري البورسعيدي علي أهمية الحفاظ على نظافة الشباك خلال المباراة المرتقبة واستغلال الفرص التي ستتاح للفريق أمام المرمى.

وكان محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، سبق البعثة إلى مدينة بني غازي الليبية، وذلك لإتمام كافة ترتيبات استقبال بعثة فريق المصري، وقامت لجنة الاستقبال بنادي الهلال الليبي ممثلة في خالد بدر باستقبال محمود جابر الذي قام بجولة في عدد من الفنادق لاختيار أحدها كمقر إقامة الفريق، كما قام كذلك باختيار أحد ملاعب النجيل الصناعي لاستضافة تدريب الفريق يوم الخميس، فيما يؤدي الفريق تدريباته يومي الجمعة والسبت على ملعب شهداء بنينا الذي سيستضيف المباراة.