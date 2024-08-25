تكنولوجيا: تفاصيل سعة البطارية في ساعة Garmin Fenix 8 الذكية القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن شركة Garmin تستعد لإطلاق ساعة Garmin Fenix 8 الذكية، ولقد أوضحت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول الساعة الذكية.

تقدم Garmin قريباً للأسواق جيل جديد من ساعات Fenix الذكية، والتي تنضم للإصدارات التي قدمت من الشركة هذا العام Lily 2 وForerunner 165.

وتشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن Garmin تعمل على تطوير إصدارات جديدة من ساعات Enduro وFenix، كما تعمل الشركة أيضاً على تطوير إصدار فرعي جديد بعنوان “Fenix E”.

أيضاً توضح التفاصيل التي جاءت من “FitnessTrackerTest” أن Garmin تخطط لتوفير ساعة Fenix 8 الذكية باثنان من الأحجام 47 و51 مم، على أن تتميز الساعة الذكية بشاشة AMOLED في بعض النماذج وشاشة MIP في النماذج الأخرى.

كما تؤكد التسريبات على أن Garmin تخطط لدعم نماذج Solar من ساعة Fenix 8 الذكية بشاشة AMOLED والتي تعرف بساعة Fenix 8 Solar وتأتي بحجم 51 مم، كما تضم بطارية بعمر شحن يصل إلى 48 يوم، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي قدم عمر شحن 37 يوم

المصدر