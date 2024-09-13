"النشرة": توقيف دورية لـ"اليونيفيل" في برعشيت من قبل أهالي البلدة

أفاد مراسل "النشرة" في النبطيّة، بـ"توقيف دوريّة لقوّات الطّوارئ الدّوليّة (اليونيفيل) في ​برعشيت​- قضاء بنت جبيل من قبل أهالي البلدة، حيث كانت الدوريّة تتجوّل بدون مرافقة من الجيش اللبناني".

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