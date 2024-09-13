معاريف: 56 بالمئة من الإسرئيليين يؤيدون حكومة وحدة لاستعادة الأسرى مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات

أفاد استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" العبرية بأن حزب "الليكود" الحاكم سيحصد 24 مقعداً، لو جرت الانتخابات العامة في إسرائيل اليوم، لافتة إلى أن حزب "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس يواصل تراجعه وقد يحصل على 21 مقعداً.

وكشفت أن "%41 من الإسرائيليين يعتبرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأنسب لرئاسة الحكومة و40% يفضلون غانتس".

كما أشارت إلى أن "%56 من الإسرئيليين يؤيدون حكومة وحدة لاستعادة الأسرى مقابل اتفاق على تقديم موعد الانتخابات".