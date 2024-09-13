انتهاء عمليات الاطفاء والتبريد في أحراج الكحلونية

تمكن عناصر الدفاع المدني، عند الساعة 9 من صباح اليوم، من السيطرة على النيران التي اندلعت عند الساعة 3 من بعد ظهر أمس في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بقعة جغرافية بالغة الوعورة في أحراج الكحلونية.

يشار الى ان عمليات الإطفاء والمراقبة والتبريد استمرت طيلة ساعات الليل، التزاما بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار، الى ان تم التأكد من اطفاء الجيوب الملتهبة منعا لاحتمالية تجدد النيران.