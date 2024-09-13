جهاز الأمن الروسي أعلن سحب اعتماد 6 دبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو بشبهة التجسس

اعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، "سحب اعتماد ستة دبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو بشبهة التجسس وتهديد أمن روسيا".

واشار في بيان صحافي، الى أن "كإجراء انتقامي على الأعمال غير الودية الكثيرة التي قامت بها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية... اعتماد ستة موظفين في القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو".

واتهم الجهاز الدبلوماسيين بارتكاب "أنشطة تخريبية (وجمع معلومات) استخباراتية"، لافتا الى أن "لديه أدلة موثقة تؤكد قيام لندن بتنسيق تصعيد في الوضع السياسي والعسكري الدولي".

ولفت الى أن "قسم شرق أوروبا ووسط آسيا بوزارة الخارجية البريطانية ينسق تحركات تهدف إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".