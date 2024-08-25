تكنولوجيا: ‏Asus و MSI يكشفان عن آليات إصدار سريع مبتكرة لوحدات معالجة الرسومات ومحركات أقراص M.2 SSD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في حدث Gamescom 2024، كانت شركتي Asus و MSI تلفتان الأنظار من خلال بعض آليات الإصدار السريع الرائعة لوحدات معالجة الرسومات ومحركات أقراص M.2 SSD.



تهدف هذه الميزات الجديدة إلى جعل الحياة أسهل للأشخاص الذين يقومون ببناء أجهزة الحواسب، خاصة عند التعامل مع تلك المكونات الضخمة.

وطرحت Asus أحدث لوحاتها الرئيسية ROG X870E Hero، والتي تعرض إعدادًا سريع التحرير لفتحة M.2 الرئيسية وبطاقة الرسومات.

تنبثق وحدة معالجة الرسومات (GPU) فور سحبك من الأمام، لذلك لن تضطر حتى إلى العبث بأي شيء. وهذا يأخذ الأمور إلى مستوى أعلى من تصميم Asus السابق لإصدار Q الموجود في طرازات Z690 الخاصة بها في عام 2021، والذي يتطلب مفتاحًا يدويًا. ومع ذلك، لم يكن من المفترض أن يتم التفوق على MSI.

لقد تم الكشف عن اللوحة الرئيسية Z890 MPG Edge القادمة، والمزودة بميزة إصدار PCIe أنيقة تسمى “EZ PCIe Release”. يؤدي هذا إلى وضع مفتاح التحرير أعلى بطاقة الرسومات مباشرةً، بجوار فتحة DIMM، مما يجعل من السهل جدًا إخراجها عندما تحتاج إلى ذلك.

كما سلط العرض التوضيحي الخاص بهم الضوء على مدى سهولة إدخال وإزالة محركات أقراص M.2 SSD، وهي ميزة كبيرة للمستخدمين.

تأتي هذه الترقيات في الوقت المناسب جدًا، خاصة مع استمرار زيادة حجم بطاقات الرسومات، مما يجعل من الصعب تبديلها في المساحات الضيقة.

وبفضل هذه التصميمات سريعة الإصدار، يصبح تبديل المكونات أمرًا سهلاً ويساعد على تجنب أي ضرر عرضي أثناء عمليات الترقية.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هذه الميزات المفيدة أصبحت قياسية في اللوحات متوسطة المدى والميزانية.

هناك أيضًا حديث عن نظام إخراج موحد من PCI-SIG، مما قد يجعل الأمر أكثر سلاسة للجميع لتغيير الأجزاء.

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