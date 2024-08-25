تكنولوجيا: إطلاق جهاز الألعاب المحمول الجديد Powkiddy X35S تصميم مقلد ودعم شاشة خارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Powkiddy جهاز محمول آخر للألعاب، بعد أسابيع قليلة فقط من ظهور معلومات مبكرة حول RGB10 Max 4.

وفي حين أن هذا الطراز المحدد ليس رسميًا بعد، فقد بدأت Powkiddy في بيع X35S عالميًا. وبالتحديد، يتوفر جهاز Powkiddy X35S عبر موقع الشركة ومتجرها على AliExpress بخيارات الألوان التالية:

أسود شفاف

أرجواني شفاف

رمادي

برتقالي

الأبيض

بالإضافة إلى ذلك، قررت Powkiddy بيع الجهاز المحمول ببطاقة MicroSD بسعة 16 جيجابايت والاختيار بين بطاقات MicroSD الثانوية بسعة 32 جيجابايت و 64 جيجابايت و 128 جيجابايت لتخزين ملفات ROM عليها.

يأتي الجهاز مع مقاس 3.5 بوصة مع تقنية لوحة IPS وتصفيح OCA الكامل مع دقة 640 × 480 بكسل.

علاوةً على ذلك، قامت الشركة بإقران هذه الشاشة بأثنين من أذرع التحكم وأربعة أزرار كتف وأزرار ABXY ولوحة d متوسطة الحجم.

يبدو جهاز X35S مشابهًا إلى حد كبير لـ RGB20S، وهو أحد أجهزة الألعاب المحمولة الأخرى من Powkiddy. ومع ذلك، فهو يعتمد على معالج RK3566 الأكثر قوة من Rockchip.

على هذا النحو، تعلن Powkiddy عن أن X35S قادر على محاكاة أنظمة مثل Nintendo 64 و PlayStation 1 و PlayStation Portable، على الرغم من أن تجربة المحاكاة من المحتمل أن تختلف بين الألعاب.

علاوةً على ذلك، يجد جهاز X35S نفسه مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 3000 مللي أمبير، ومودم Bluetooth لدعم وحدة التحكم الخارجية ومنفذ HDMI للاتصال بالتلفاز أو الشاشة.

حاليًا، تقوم Powkiddy بتحصيل المبالغ التالية مقابل أحدث ألعابها المحمولة عبر متجرها عبر الإنترنت دون تطبيق أي رسوم إضافية على إصدارات:

بطاقات MicroSD سعة 16 جيجابايت + 32 جيجابايت : 59.99 دولارًا

بطاقات MicroSD سعة 16 جيجابايت + 64 جيجابايت : 64.99 دولارًا

بطاقات MicroSD سعة 16 جيجابايت + 128 جيجابايت : 74.99 دولارًا

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