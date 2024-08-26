شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google TV يضيف قنوات مجانية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

بعد إضافة مجموعة من القنوات الجديدة قبل شهرين، لاحظنا أن مجموعة القنوات المجانية في Google TV أضافت بعض الخيارات الإضافية مؤخرًا.

أطلقت جوجل قنوات تلفزيونية مجانية مدعومة بالإعلانات (FAST) على Google TV العام الماضي، أدى الوصول إلى بدء تشغيل حوالي 80 قناة، مع تزايد العدد بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وبحلول نهاية عام 2023، كانت تقترب من 120 قناة مختلفة.

في وقت سابق من هذا العام، تجاوز هذا العدد إجمالي 130 قناة، مع وصول عدد قليل آخر في ذلك الوقت منذ ذلك الحين.

وأضافت جوجل هذا الأسبوع ما يقرب من 10 قنوات جديدة كانت تحت الرادار قليلاً، من الأفضل أن نلاحظ أن بعض هذه القنوات قد تمت إضافتها في شهر مارس.

تتوسع هذه القنوات في الغالب في الخيارات الموجودة، على سبيل المثال، هناك بالفعل العديد من القنوات الأخرى من FilmRise، في حين أن هناك أيضًا قناة CourtTV القياسية، هناك أيضًا قناة لعرض أحدث حلقات Family Feud بالإضافة إلى القناة الكلاسيكية الجديدة.

بلغ إجمالي عدد القنوات الجديدة اعتبارًا من يونيو 132، بينما بلغ العدد الإجمالي في أغسطس 136، ويأتي هذا أيضًا في الوقت الذي تستعد فيه Google لإضافة العلامة التجارية "Freeplay" إلى هذا العرض.