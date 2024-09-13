نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، اننا "ندين بشدة نقل صواريخ باليستية إيرانية الصنع إلى روسيا في الآونة الأخيرة"، مشيرا الى ان "نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا يشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوربي وتصعيدا كبيرا".
ولفت الى اننا "حذرنا إيران مرارا من نقل صواريخ باليستية لروسيا، وسنرد سريعا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين"، موضحا أننا "ندرس فرض قيود على قطاع الطيران الإيراني".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل دان نقل صواريخ باليستية إيرانية إلى روسيا: ندرس فرض قيود على قطاع الطيران الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.