متظاهرون يغلقون شوارع رئيسية في إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر - أغلق متظاهرون، اليوم الجمعة، شوارع رئيسية في إسرائيل للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى.

وحسب تقديرات إسرائيلية، فإن حركة حماس لا تزال تحتفظ بنحو 100 أسير إسرائيلي في غزة، في حين أن الحركة لم تعلن عددهم بشكل رسمي، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتربط حماس الإفراج عن هؤلاء الأسرى بوقف الحرب وانسحاب الاحتلال من القطاع، إلى جانب صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

هذا وأطلقت دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي النار، صباح اليوم الجمعة، على النازحين في منطقة مواصي رفح موقعة شهداء، وتواصل القصف على مناطق أخرى من قطاع غزة مخلفا مزيدا من الضحايا والدمار.

وأفادت "الجزيرة" باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف دبابات إسرائيلية منزلا في منطقة المواصي على ساحل البحر المتوسط غربي رفح.

كما أفادت مصادر فلسطينية بوقوع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال نحو خيام النازحين في مواصي رفح.

وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على منطقة الشاكوش ومحيطها بشمال غربي رفح وإطلاق نار كثيف من قبل المروحيات الإسرائيلية وسط المدينة.