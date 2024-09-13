يمق والسيد بحثا في ايجاد حل لمشكلة رواتب عمال الاطفائية في طرابلس

بحث رئيس بلدية طرابلس رياض يمق مع رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد وقائد فوج إطفاء طرابلس العميد عبدالله مواس، حول ضرورة ايجاد حل مناسب لمشكلة عمال الاطفائية الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ ستة أشهر.

واشار السيد، الى اننا "اجتمعنا مع رئيس البلدية، بعيدا من السياسة والمزايدات، من أجل ايجاد حلول تنصف عمال الاطفائية وتكون لمصلحة إتحاد بلديات الفيحاء ومصلحة الاطفائيين والمياومين".

ولفت الى ان "رئيس البلدية كان متجاوبا جدا مع الطروحات والمطالب التي تعيد الاطفائيين الى حياتهم المعتادة، وعندها تحل المشكلة ويعودون الى عملهم كالمعتاد، وطرابلس بحاجة إلى عملهم في هذه الظروف الصعبة، والحمد لله كان الرئيس يمق متفهما لطرحنا ومتعاطفا مع لاطفائيين، وأكد لنا انه سيعرض طرحنا على أعضاء المجلس البلدي في جلسة للمجلس البلدي، لاقراره اذا سمح القانون بذلك، وهو سيكون الى جانب العمال".

بدوره، ذكر مواس أن "في خضم المعضلة التي تنتاب عناصر فوج إطفاء طرابلس في إتحاد بلديات الفيحاء، جراء عدم قبض رواتبهم ومستحقاتهم المدرسية وعدم التغطية الصحية لهم ولعائلاتهم بسبب عدم توافر الأموال اللازمة ووصول هذه المعضلة الى طريق شبه مسدود بجدار عالي، ولإحداث فوهة بالجدار قمنا مع النقيب السيد بزيارة يمق، حيث استعرضنا معه بعض الأفكار التي تؤدي إلى حلول قانونية تسمح لعناصر فوج الإطفاء العودة إلى حياتهم الطبيعية تدريجيا كونهم أبطال هذه المدينة وأبنائها لأنهم يضحون بأرواحهم لكي ينقذوا أرواح وممتلكات الاخرين".