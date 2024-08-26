تكنولوجيا: ميزة مشاركة الملفات بالسحب والإفلات قد تتوفر قريبًا في Google Quick Share

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تتلقى ميزة Quick Share من جوجل، المكافئة لنظام أندرويد لـ AirDrop من أبل، ترقية كبيرة يمكن أن تعزز بشكل كبير تجربة مشاركة الملفات على أجهزة أندرويد.

فتشير النتائج الأخيرة من عملية تفكيك APK إلى أن جوجل تعمل على إضافة وظيفة السحب والإفلات إلى Quick Share، وهي ميزة متوفرة بالفعل في إصدار Windows من التطبيق.

بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بـ Quick Share، فهي أداة سهلة الاستخدام تسمح بنقل الملفات بسهولة بين الأجهزة دون الحاجة إلى اتصال فعلي.

تعمل الميزة عبر منصات مختلفة، بما في ذلك هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook وأجهزة الحواسب التي تعمل بنظام Windows، مما يجعلها أحد الأصول القيمة للمستخدمين خارج نظام أبل البيئي.

في الوقت الحالي، تختلف تجربة المشاركة السريعة على اندرويد عن تلك الموجودة على Windows.

وعلى نظام Windows، يمكن للمستخدمين ببساطة فتح تطبيق Quick Share، وسحب الملف المطلوب، وإسقاطه على أيقونة الجهاز المستهدف لبدء عملية النقل. فهي عملية واضحة وفعالة.

ومع ذلك، على اندرويد، تكون العملية أقل بساطة. إذ يحتاج المستخدمون إلى تحديد موقع الملف، والضغط على زر المشاركة داخل التطبيق المرتبط، والعثور على أيقونة المشاركة السريعة، ثم تحديد جهاز المستلم. على الرغم من أنها وظيفية، فهي بلاشك أقل ملاءمة مقارنة بطريقة السحب والإفلات.

تهدف ميزة السحب والإفلات القادمة إلى سد هذه الفجوة، مما يوفر لمستخدمي أندرويد مستوى مماثل من الراحة مثل نظرائهم الذين يعملون بنظام Windows.

وعلى الرغم من أن الميزة لم تعمل بكامل طاقتها بعد، إلا أن الأدلة المستمدة من عملية تفكيك APK والاختبارات الأولية على جهاز لوحي يعمل بنظام اندرويد تشير بقوة إلى أن جوجل تعمل على تطويرها بنشاط.

سيكون إدخال وظيفة السحب والإفلات بمثابة إضافة مرحب بها لمستخدمي أندرويد، وخاصة أولئك الذين يستخدمون أجهزة ذات شاشات كبيرة مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.

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