تكنولوجيا: ابل تؤكد رسمياً موعد حدث iPhone 16 في 9 من شهر سبتمبر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت ابل اليوم إعلان تشويقي أكدت من خلاله على موعد الحدث المرتقب للإعلان عن سلسلة iPhone 16 والذي ينطلق في التاسع من شهر سبتمبر المقبل.

شغلت سلسلة هواتف iPhone 16 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي أوضحت تفاصيل تصميم ومميزات الجيل القادم من هواتف الأيفون.

ولقد انطلق الإعلان التشويقي بعبارة “It’s Glowtime”، ومن المقرر أن يتضمن الحدث المرتقب إعلان الشركة عن هواتف iPhone 16، و iPhone 16 Plus إلى جانب iPhone 16 Pro وأيضاً iPhone 16 Pro Max.

ولقد أكدت التفاصيل التي جاءت حتى الآن على أن ابل تدعم iPhone 16، وiPhone 16 Plus بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية، وهو ما كشفت عنه التسريبات المصورة للنماذج المعدنية لهواتف iPhone 16.

من جانب أخر تقدم ابل هواتف iPhone 16 Pro و16 Pro Max بحجم أكبر في الشاشة، بينما لن يطرأ تغيير على تصميم الكاميرة الخلفية المميزة بإعدادات ثلاثية، أيضاً تحصل هذه الإصدارات على لون برونزي جديد.

كما تدعم ابل الإصدارات الأربعة من هواتف iPhone 16 بزر “Action” الذي إقتصر على إصدارات Pro العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن الجيل الجديد من هواتف الأيفون يأتي بزر مخصص للكاميرة لإلتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، إلا أن التسريبات لم تؤكد على دعم السلسلة كاملة بهذا الزر، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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