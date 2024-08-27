تكنولوجيا: LG هي المورد الأول لكاميرة telephoto في هواتف iPhone 16 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد على تلقي LG أوامر التوريد لوحدات كاميرة telephoto المخصصة لإصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 16 Pro.

أوضح تقرير جديد من “The Elec” بعض التفاصيل حول سلسلة iPhone 16 Pro قبل حدث ابل المرتقب، حيث تلقت LG بالفعل أوامر توريد الدفعة الأولى من وحدات كاميرات telephoto التي تدعم إصدارات pro القادمة بشكل خاص.

ومن المقرر وفقاً للتقرير الجديد أن تكون شركة LG Innotek المورد الأول لوحدات كاميرة telephoto، حيث حصلت الشركة على طلبات الدفعة الأولى كاملة تقريباً، على أن توفر LG أيضاً محرك OIS للتثبيت البصري بالشراكة مع “Jahwa Electronics”.

ومن المقرر أن تعمل LG على توريد نسبة 70% تقريباً من وحدات كاميرة telephoto لهواتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، بينما تحصل شركة Foxconn وCowell على طلبات التوريد الأخرى المقرر إنتاجها في الربع الرابع من 2024.

يذكر أن شركة LG Innotek كانت المورد الوحيد لهاتف iPhone 15 Pro Max العام الماضي، ومن المتوقع أن تنضم شركة Sharp هذا العام لسلسلة موردي ابل.

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