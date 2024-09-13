عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع معالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

واستعرض سموه ومعالي بيربوك، سبل تعزيز مسارات التعاون والشراكة في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة والمناخ بما يدعم الأهداف التنموية للبلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.

كما بحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.