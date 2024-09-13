شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة على ارتفاع، بواقع 66.82 نقطة، ما نسبته 2.56%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 2681.82 نقطة.
ويأي هذا مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليبلغ 929.06 نقطة.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليصل إلى 2681.82 نقطة.
نتائج بورصة موسكوكما أغلق مؤشر RTS أيضا على ارتفاع بمقدار 24.90 نقطة، أي بنسبة 2.75%.
ويأي هذا مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليبلغ 929.06 نقطة.