اخبار العالم

توقعات بالمزيد.. انهيارات أرضية وقتلى في بنجلاديش بسبب الفيضانات

0 نشر
د ب أ - دكا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالمزيد.. انهيارات أرضية وقتلى في بنجلاديش بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، بسبب انهيارات أرضية.
ونجمت تلك الانهيارات عن أمطار غزيرة في منطقة "كوكس بازار" في جنوب شرق بنجلاديش.

فيضانات بنغلاديش

ولقي ثلاثة من أفراد أسرة من الروهينجا حتفهم، بعد أن دفن منزلهم، في انهيار أرضي في مخيم مكتظ للاجئين الروهينجا، في منطقة أوخيا.

وعثر عمال الإغاثة على ثلاث جثث أخرى، بما فيها جثتا طفلين، بعد أن دفن منزلهم في منطقة جيلونجها.

سقوط المزيد

وكانت أمطار غزيرة قد اجتاحت جنوب شرق بنجلاديش، حيث بلغ منسوب الأمطار 378 ملليمترا على مدينة كوكس بازا أمس.
وغرقت مناطق واسعة، ومن المتوقع سقوط المزيد من الأمطار.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا