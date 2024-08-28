شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح iPhone 16 فى 9 سبتمبر.. كل ما تريد معرفته عن السلسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف شركة أبل كل عام حدثًا خريفيًا للكشف عن منتجاتها السنوية للأجهزة، وفي هذا العام، حان الوقت للشركة للكشف عن سلسلة iPhone 16 التي طال الحديث عنها، ومع ذلك، لا تزال شركة أبل تتجنب التشويق عن الهاتف الذكي القادم، ومن المنتظر أن يقام المؤتمر في 9 سبتمبر.

سلسلة iPhone 16.. كل ما نعرفه

سيكشف حدث أبل عن بعض منتجات الجيل الجديد، ولكن من المتوقع أن تكون سلسلة iPhone 16 هي الحدث الأبرز، تصدرت سلسلة iPhone 16 التي طال انتظارها عناوين الأخبار بسبب بنيتها الجديدة، سواء من الداخل أو الخارج، خلال WWDC 2024، الذي أقيم في يونيو، كان من المتوقع أن تكون سلسلة iPhone 16 أول هاتف ذكي من أبل يحصل على ترقية iOS 18 مثبتة مسبقًا، وستتميز طرازات Pro بـ Apple Intelligence في وقت لاحق قليلاً في أكتوبر.

تشير الشائعات إلى أن سلسلة iPhone ستطرح 4 طرازات جديدة في السوق - الطراز القياسي، 16 Plus، و16 Pro، و16 Pro Max، ومن المتوقع أن تعمل السلسلة بأحدث شريحة Apple A18 Pro.

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iPhone 16

سيحصل الطراز الأساسي على تجديد في التصميم، وفقًا للتسريبات، تتخلص أبل من إعداد عدسة الكاميرا القطرية، كما هو الحال في الطرز السابقة، ويبدو أن الشركة تعيد اللوحة الخلفية لـ iPhone 11، ولكن مع تغيير طفيف، وسيحتوي طراز iPhone 16 على عدستين للكاميرا موضوعتين بشكل عمودي، وستحتوي اللوحة الخلفية على جزيرة كاميرا على شكل كبسولة، وفقًا للشائعات، سيطرح iPhone 16 بخمسة ألوان مختلفة: الأبيض والأسود والأزرق والأخضر والوردي.

ومع ذلك ستكون الكاميرا هي نفسها الموجودة في طراز iPhone 15 السابق، ومن المتوقع أن تتميز العدسة الأساسية بكاميرا بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 وقدرات تليفوتوغرافي بجودة بصرية 2X. ومن المتوقع أيضًا أن تتميز بعدسة أساسية ذات زاوية واسعة توفر قدرات تكبير 1x و2x.

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iPhone 16 Plus

نفس مواصفات الإصدار الأساسي لكنه أكبر، وقد تكون البطارية أيضًا مختلفة قليلاً، في حين من المتوقع أن تتميز سلسلة iPhone 16 بعمر بطارية أفضل، فقد ينخفض ​​​​سعة بطارية iPhone 16 Plus بنسبة 9 في المائة.

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iPhone 16 Pro وPro Max

تمامًا مثل 16 و16 Plus، فإن طرازي Pro وPro Max توأمان، ومن المؤكد أن الحجم سيكون مختلفًا، ولكن بخلاف ذلك من المتوقع أن تكون المواصفات متشابهة، وسيكون تصميم كلا الطرازين مشابهًا للطرازات الاحترافية حاليًا، وسيضم ثلاث كاميرات على اللوحة الخلفية، ومن المتوقع أن يتميز طرازا iPhone 16 Pro بلون جديد، وهو التيتانيوم، ووفقًا للشائعات، فهو أغمق كثيرًا وله ملمس غير لامع.

من المتوقع أن تشهد الكاميرا فائقة الاتساع قفزة من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل، وقد تكون عمر البطارية أيضًا أفضل من طرازات iPhone 15 Pro في العام الماضي.

حدث أبل

بينما ستتجه جميع الأنظار إلى سلسلة iPhone 16، ستكشف Apple أيضًا عن Apple Watch Series 10 وAirPods 4، ومن المتوقع أن يكون لدى AirPods 4 نوعان، تم تصنيعهما ليحلوا محل كل من AipPods 2 وAirPods 3، والفرق الوحيد بين هذين النوعين هو تقنية ANC.

في حين أن كل هذه التفاصيل تلخص ما يحمله لنا حدث Apple وسلسلة iPhone 16، إلا أن Apple لم تكشف بعد عن التفاصيل الدقيقة، حتى ذلك الحين.