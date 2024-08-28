شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت Microsoft Teams على جهاز الكمبيوتر فى 3 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تم إنشاء Teams بواسطة Microsoft كتطبيق تعاونى، حيث يجمع بين أفضل الميزات من Microsoft Classroom وSkype for Business لإنشاء برنامج قادر على تخزين الملفات وتكامل التطبيقات وعقد مؤتمرات الفيديو والمراسلة الفورية ومكالمات VoIP والتنظيم الدقيق للفريق والمتعاونين.

ويضم Teams أكثر من 270 مليون مستخدم حول العالم وهو تطبيق التعاون الأكثر شعبية بين الشركات، ومع ذلك، فهو ليس تطبيقًا تجاريًا فحسب، ويستخدم أكثر من مليون شخص Teams كتطبيق مراسلة أساسى أيضًا.



ويُعد استخدام Microsoft Teams مجانيًا، ومع ذلك إذا كنت تريد الاستفادة من الوظائف الكاملة من خلال المزامنة السلسة بين OneDrive والتقويم وTo Do وتطبيقات مايكروسوفت الأخرى، فستحتاج إلى حساب Microsoft 365.

بالنسبة للأجهزة المحمولة، ما عليك سوى التوجه إلى App Store والبحث عن "Microsoft Teams" وتثبيت التطبيق.

وتأتى معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة التى تعمل بنظام Windows مثبتًا عليها Teams مسبقًا، ومع ذلك إذا لم يكن جهاز الكمبيوتر لديك مثبتًا عليه، فالعملية سهلة.

الخطوة 1: تنزيل Teams من Microsoft.

الخطوة 2: قم بتشغيل الملف الذى تم تنزيله واتبع الإرشادات التى تظهر على الشاشة لتثبيت Microsoft Teams.

الخطوة 3: قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك عند فتح Teams.