شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى نتوقع إطلاق iPhone SE 4؟.. دليلك الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أكثر من عامين ونصف منذ أن أطلقت أبل هاتف iPhone SE الحالي، لذا فمن المقرر تحديث الجهاز، وفيما يلي، نلخص أحدث الشائعات حول iPhone SE من الجيل التالي، بما في ذلك الميزات المحتملة وتوقيت الإطلاق.

التوقيت

أحدث كلمة جاءت من مارك جورمان من بلومبرج، وفي نشرته الإخبارية Power On يوم الأحد، قال إنه يتوقع إطلاق iPhone SE التالي في ربيع عام 2025، وتم الإعلان عن جميع طرازات iPhone SE الثلاثة الموجودة في مارس على مر السنين، لذا يبدو من المرجح أن يتم طرح طراز الجيل الرابع أيضًا في مارس من العام المقبل.

كما زعم محلل أبل Ming-Chi Kuo ومنشور التكنولوجيا The Information سابقًا أن iPhone SE التالي سيتم إطلاقه في الربع الأول من عام 2025، لذلك تم تأكيد هذا الإطار الزمني من قبل مصادر متعددة، وقالت The Information أن موردي أبل سيبدأون في زيادة الإنتاج الضخم للجهاز في أكتوبر.

المميزات

يبدأ سعر iPhone SE الحالي من 429 دولارًا في الولايات المتحدة بسعة تخزين 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت. تشمل الميزات الرئيسية للجهاز شاشة LCD مقاس 4.7 بوصة وشريحة A15 Bionic وTouch ID ودعم 5G بشريحة Qualcomm وكاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل ومنفذ Lightning.

يُشاع أن iPhone SE القادم سيكون له تصميم يشبه iPhone 14 مع الميزات التالية:

- شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة

- شريحة A18

- Face ID

- منفذ USB-C

- زر الحركة

- شريحة 5G مصممة من أبل

- كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل

- 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي لـ أبل Intelligence

ويعتقد جورمان أن سعر iPhone SE المقبل من المرجح أن يتراوح بين 400 إلى 500 دولار، لذلك سيظل الجهاز خيارًا أقل تكلفة في مجموعة هواتف أبل الذكية، على الرغم من اكتساب شاشة أكبر ومجموعة أكثر حداثة من الميزات.