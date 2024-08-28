تكنولوجيا: Garmin تطلق ساعات Fenix 8 الذكية رسمياً بعمر شحن 21 يوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Garmin عن إصدارات الشركة الجديدة من ساعات Fenix 8 وFenix 8 Solar التي تنطلق بعدد من التحسينات وعمر أطول للبطارية.

تدعم Garmin ساعة Fenix 8 الذكية بشاشة AMOLED، ولعمر أطول للبطارية تقدم الشركة إصدار Fenix 8 Solar بشاشة (MIP) ميزة دعم الشحن عبر الطاقة الشمسية.

ويتوفر كلا الإصدارين بأحجام 47 و51 مم بينما يتوفر إصدار Fenix 8 بشكل خاص بنموذج إضافي بحجم 43مم، أيضاً يتميز النموذج الذي يضم شاشة AMOLED بحجم شاشة 1.4 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل.

من جانب أخر يضم إصدار Fenix 8 Solar شاشة MIP بحجم 1.3 إنش، ودقة عرض 260 في 260 بيكسل، كما تتميز بتصميم أكثر سماكة 15.2مم مقارنة بساعة Fenix 8 التي تتميز بسماكة 13.7مم إلى 14.7مم.

وتأتي جميع الإصدارات بمكبر صوتي مدمج مع ميكروفون لدعم المساعد الرقمي وتسجيل الملاحظات الصوتية، كما أن الساعات الذكية تأتي بفلاش مدمج.

كما تأتي الساعة الذكية بتدريبات قوية تستهدف دعم المستخدمين في فئات رياضية محددة، مع ميزة “Garmin Share” لمشاركة بيانات المستخدم بين الأجهزة، كما تدعم الساعات أنظمة الملاحة العالمية QZSS وBEIDOU.

أيضاً تأتي الساعات الذكية بمعايير العسكرية مع تصميم قوي يدعم مقاومة أعلى، وأيضاً مقاومة الماء عند عمق يصل إلى 40متر، لهذا فهي تناسب رياضة الغوص.

ويمكن لساعة Fenix 8 الذكية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 16 يوم في وضع الساعة الذكية، بينما يستمر إصدار solar لعدد 5 أيام إضافية من عمر الشحن.

ويتوفر إصدار Garmin Fenix 8 بسعر 1000 دولار ويصل النموذج الأكبر من الساعة الذكية إلى سعر 1200 دولار، بينما تتوفر ساعة Fenix 8 Solar الذكية بسعر 1100 دولار.

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