شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 مميزات متوقعة بنظام التشغيل iOS 18.2 .. هل تنتظرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

قدمت أبل الكثير من الوعود لنظام iOS 18، ولكن جزءًا كبيرًا منها غير متاح في الإصدارات التجريبية الحالية لكل من iOS 18.0 وiOS 18.1، ونظرًا لأن معظم الميزات الموعودة ستأتي "في وقت لاحق من هذا العام"، فيجب أن نتوقعها في iOS 18.2.

وقد تم إصدار تحديثات iOS x.2 في ديسمبر، ومن المرجح أن تظهر أي ميزات غير موجودة في iOS 18 و18.1 في هذا الإصدار، ونظرًا لحقيقة أنه سيكون آخر فرصة للإصدار في عام 2024، فهناك فرصة لإضافة ابل لبعض الميزات الرئيسية في إصدار تجريبي لاحق من 18.1.

- ميزة دعم ChatGPT في Siri

علق الرئيس التنفيذي "تيم كوك" على الإصدار المتدرج لميزات Apple Intelligence، وأثناء الحديث عن الإطلاق، ذكر أن تكامل ChatGPT سيصل "بحلول نهاية العام التقويمي"، كما ورد أن ابل تستثمر في جولة التمويل التالية لـ OpenAI، مما يدل على ثقتها في تكنولوجيا الشركة.

- ميزة Genmoji

عرضت شركة ابل في مؤتمر WWDC في يونيو ميزة Genmoji، وعلى الرغم من عدم شحنها في أي إصدارات تجريبية منذ ذلك الحين، إلى جانب عدم وجود أي تسريبات ملموسة أو تأكيدات من ابل حول موعد إطلاق هذه الميزة، يبدو من المرجح طرح هذه الميزة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان هناك عدد من علامات Genmoji في الإصدارات التجريبية الأخيرة من iOS 18.0 و18.1، حيث ظهر أجزاء من واجهة Genmoji أحيانًا لبعض المستخدمين من وقت لآخر، وحقيقة أنه لم يتم إزالته تمامًا بعد قد تعني أنه ليس بعيدًا جدًا، على عكس تجربة Siri الجديدة، والتي لا يزال من غير المتوقع أن يتم إطلاقها حتى iOS 18.4 في الربيع.

- تطبيق Mail المعاد تصميمه

وفقًا لموقع ابل على الويب، من المتوقع إصدار تطبيق Mail الجديد من ابل بتصميم وتصنيف جديدين في وقت لاحق من هذا العام.

- ميزة شاشة اختيار المتصفح القسري في الاتحاد الأوروبي

كشفت ابل عن شاشة جديدة لاختيار المتصفح الافتراضي في الاتحاد الأوروبي، ولكن بدءًا من وقت لاحق من هذا العام، ستضطر ابل إلى عرض هذه الشاشة كثيرًا.

فإذا كنت تستخدم Safari حاليًا، فستُطلب منك إلقاء نظرة على شاشة اختيار المتصفح هذه عند التحديث، بالإضافة إلى ذلك، ستُضطر إلى التحقق من هذا الإعداد مرة واحدة في السنة، أو عند إعداد جهاز جديد، على عكس معظم إعدادات iOS، لن يستمر هذا الإعداد من خلال النسخ الاحتياطية.

- دعم المكنسة الكهربائية الروبوتية

صرحت شركة ابل أنه يمكننا توقع الدعم الكامل للمكنسة الكهربائية الروبوتية في وقت لاحق من هذا العام، وسيتمكن تطبيق Home من التحكم في الميزات الأساسية للمكنسة الكهربائية الروبوتية، مثل التحكم في الطاقة ووضع التنظيف والمكنسة الكهربائية والممسحة وحالة الشحن، كما ستتمكن أيضًا من التفاعل مع المكنسة الكهربائية الروبوتية باستخدام Siri.