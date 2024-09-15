شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إصلاح انحراف عصا التحكم فى وحدة ألعاب PS5 فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

أفضل وحدات تحكم PS5 يمكن أن تستسلم لانجراف عصا التحكم المزعج وعندما يحدث هذا يصبح لعب أفضل ألعاب PS5 بمثابة كابوس حيث ستقاتل باستمرار من أجل السيطرة.

ينطبق هذا بشكل أساسي على وحدات تحكم DualSense الخاصة بـ PS5، ولكن يمكن أن يظهر الانجراف أيضًا في وحدات تحكم PS4 ، وحدة التحكم التي تحتوي على عصا تحكم منحرفة تجعل ألعابك غير قابلة للعب، وقد يؤدي إصلاحها أو استبدالها إلى عدم تمكنك من الاستمتاع بوحدة التحكم الخاصة بك لأيام.

إليك كيفية إصلاح انجراف وحدة التحكم على عصي التحكم الخاصة بـ PlayStation.



ما هو الانجراف باستخدام عصا التحكم؟

يحدث انجراف عصا التحكم عندما يتصرف جهاز التحكم الخاص بك كما لو كنت تضغط على أحد عصاي التحكم أو كليهما في اتجاه معين حتى عندما لا تلمس جهاز التحكم ، يُعرف أيضًا باسم "انجراف جهاز التحكم" فى اللعبة، يمكن أن يتجلى ذلك في شكل دوران شخصيتك أو المشي في اتجاه واحد باستمرار، أو التنقل بين خيارات القائمة خارج نطاق سيطرتك.

ويحدث هذا مع وحدات تحكم DualSense لأن المستشعرات الموجودة أسفل العصا إما يتم تشغيلها بواسطة شيء ما أو تفشل على مستوى البرنامج أو الميكانيكي، وقد تتمكن من حل المشكلتين السابقتين بنفسك باستخدام هذه النصائح، بينما لا يمكنك حل المشكلة الأخيرة.

تنظيف عصا التحكم الخاصة بك

يجب أن يكون تنظيف جهاز التحكم الخاص بك بانتظام جزءًا طبيعيًا من روتينك للتأكد من بقائه صالحًا للعمل، ولكن نظرًا لكون النظام جديدًا، فقد لا تكون قد قمت بذلك بعد، من السهل جدًا أن يتسرب الغبار والأوساخ والزيوت من أيدينا ويسبب فوضى داخل أجهزة التحكم الخاصة بنا في فترة زمنية قصيرة ، وإذا انتهى الأمر بقطعة الحطام ذات الحجم الخطأ في المكان الخطأ أسفل عصا التحكم، فقد يتسبب ذلك بسهولة في انجرافها.

الطريقة الأفضل والأكثر أمانًا لتنظيف وحدة التحكم هي باستخدام قطعة قطنية وبعض الكحول المحمر والهواء المضغوط، قبل البدء في تنظيفها تأكد من إيقاف تشغيل وحدة التحكم ، قم بمسحها بالهواء المضغوط، ورشها في دفعات قصيرة أثناء تدوير عصا التحكم في دائرة كاملة.

بعد ذلك، استخدم قطعة قطن وقليلًا من الكحول وقم بتمريرها على طول حواف قاعدة عصا التحكم التناظرية، اتركها لتجف لبضع دقائق ثم جربها.



ضبط المنطقة الميتة

هذا ليس حلاً كاملاً بقدر ما هو علاج بسيط ومشروط، تسمح لك بعض الألعاب بتعيين ما يسمى "المنطقة الميتة" في إعدادات وحدة التحكم ، هذا هو نطاق الحركة الذي يمكنك تحريك العصا فيه حيث لن تسجل اللعبة أي حركة، و إذا لم يكن الانجراف شديدًا للغاية، فيمكنك إصلاحه في ألعاب معينة عن طريق ضبط المنطقة الميتة بحيث لا تلتقط اللعبة مقدار الانجراف الطبيعي لوحدة التحكم.



والجانب السلبي هو أن هذا سيحدث على أساس كل حالة على حدة اعتمادًا على اللعبة ، لا توفرها جميع الألعاب، ولسوء الحظ لا يمكنك ضبط المنطقة الميتة على PS5 نفسه لتطبيقها على جميع الألعاب.

إعادته أو إرساله للإصلاح

إذا فشلت كل الحلول الأخرى، فلن يتبقى لك خيار سوى استبدال أو إصلاح وحدة التحكم الخاصة بك، اعتمادًا على بائع التجزئة الذي اشتريت منه وحدة التحكم أو الجهاز، أو إذا كنت قد اشتريت أي نوع من الضمان أو لم تشتره، فإن أفضل خيار لك هو محاولة الحصول على بديل من نفس بائع التجزئة وإحضاره على الفور.