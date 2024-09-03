تكنولوجيا: ‏Google Chrome يمكن أن يعيد قريبًا مشاركة مجموعة علامات التبويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما قدمت جوجل مجموعات علامات التبويب لأول مرة في متصفح Chrome لنظام أندرويد، تضمنت الميزة خيارًا يتيح للمستخدمين مشاركة مجموعات علامات التبويب مع الآخرين.

ومع ذلك، قامت جوجل بإزالته في إصدار لاحق في وقت ما من عام 2021. ولم يعد الخيار موجودًا في تطبيق المتصفح ولا يمكنك حتى تمكينه باستخدام العلامات، ولكن يبدو أن جوجل تعمل على تطبيق جديد يمكن أن يصل مع تحديث مستقبلي.

في السابق، كان بإمكانك الوصول إلى خيار مشاركة مجموعات علامات التبويب عن طريق تحديد مجموعة علامات تبويب وفتح قائمة النقاط الثلاث. تعمل جوجل الآن على زر مخصص لهذه الميزة لتسهيل الوصول إليها، وفقًا للكود البرمجي Leopeva64 on X.

سيظهر زر المشاركة الجديد هذا في الجزء العلوي من مجموعة علامات التبويب بجوار الأزرار لإضافة علامات تبويب وفتح الثلاث علامات تبويب.

سيؤدي تحديد زر المشاركة الجديد إلى فتح نافذة دعوة الأشخاص، حيث ستتمكن من دعوة الآخرين لعرض مجموعة علامات التبويب عن طريق إدخال بريدهم الإلكتروني.

وبمجرد أن يقبل المستلم دعوتك، ستعرض مجموعة علامات التبويب مؤشر مجموعة مشتركة جديد مع صورة الملف الشخصي للمستلم.

في حالة عدم وجود صورة شخصية للمستخدم، سيظهر هذا المؤشر الحرف الأول من اسمه في دائرة.

ستعرض صفحة علامات التبويب الرئيسية أيضًا شكل النقاط المشار إليه في مجموعات علامات التبويب المشتركة.

ستتضمن قائمة النقاط الثلاث في مجموعات علامات التبويب المشتركة أربعة خيارات إضافية تتيح لك إدارة المشاركة أو التحقق من النشاط الأخير أو إغلاق المجموعة أو حذف المجموعة.

ومن ناحية أخرى، ستمنحك القائمة المكونة من ثلاث نقاط في صفحة مجموعات علامات التبويب خيارات لفتح المجموعة أو مغادرتها.

لا تعمل مشاركة مجموعة علامات التبويب في إصدار Chrome Canary الحالي، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل طرح الميزة للمستخدمين.

يمكن أن تقوم جوجل بإجراء تغييرات إضافية في ذلك الوقت، لذا قد لا تبدو النتيجة النهائية تمامًا كما هو موضح أعلاه.

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