تكنولوجيا: 4 مميزات جديدة في نظام الأندوريد لن تقتصر على هواتف Pixel

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع عدد من المميزات الجديدة في نظام الأندوريد، والتي لن تكون محدودة على مستخدمي هواتف Pixel فقط، كما تقدم جوجل ميزة إضافية في منصة Wear OS.

تعد ميزة “TalkBack” من أول المميزات الجديدة المقدمة من جوجل في نظام الأندوريد، وهي ميزة قارئ الشاشة التي ترتكز على نماذج “Gemini” وتقدم في الأجهزة التي تدعم التحديث الجديد، ويمكن لهذه الميزة أن تدعم المستخدم في الإستماع إلى وصف صوتي كامل للصور في ألبوم الصور أو في الرسائل النصية وأيضاً الصور في وسائل التواصل الإجتماعي.

كما تقدم جوجل ميزة “Circle to Search” التي تعمل الآن على إدراك عنوان الأغاني التي يتم تشغيلها بالقرب من الهاتف أو بالقرب من المستخدم.

أيضاً يمكن للمستخدمين من خلال مميزات الأندوريد الإستماع إلى صفحات متصفح Chrome، كما سيتاح للمستخدم تحديد سرعة الإستماع إلى محتوى الصفحة على غرار البودكاست، ويمكن أيضاً تحديد نوع الصوت واللغة.

كما تم توسيع نظام “تنبيه الأندوريد للهزات الأرضية” الذي يشمل الولايات المتحدة مع عدد 6 من الأقاليم، حيث يعمل هذا النظام على الكشف عن الهزات الأرضية عبر جمع بيانات من المستخدمين لتوفير تحذيرات سريعة لإنقاذ أرواح المستخدمين، إلى جانب نصائح بعد إنتهاء الهزات الأرضية.

من جانب أخر سيتاح للمستخدمين تشغيل Google Maps خارج نطاق الإنترنت على منصة Wear OS، حيث سيتاح للمستخدم الوصول إلى الخرائط التي تم تحميلها على الهاتف، كما ستدعم الإختصارات المستخدم في الوصول إلى وجهته عبر الأوامر الصوتية عند الإتصال بالإنترنت، أو عرض سريع لموقع المستخدم على الخريطة بنقرة واحدة على الساعة الذكية.

المصدر