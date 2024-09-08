شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة اختيار الرموز التعبيرية والصور المتحركة فى Gboard تحصل على تصميم جديد والان مع تفاصيل الخبر

يحصل تطبيق لوحة المفاتيح الشهير Gboard من جوجل، والذي يعمل بنظام Android، على مظهر جديد على الشاشات الأكبر مثل الأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي، حيث يركز هذا التحديث بشكل خاص على تسهيل العثور على الرموز التعبيرية والصور المتحركة GIF والملصقات واستخدامها.

وفقا لما ذكره موقع Phone arena، أصبح اختيار الرموز التعبيرية أو الصور المتحركة GIF جزءًا كبيرًا من كيفية تواصلنا هذه الأيام، ولكن على الشاشات الأكبر حجمًا، لم يكن تصميم Gboard القديم هو الأسهل دائمًا في التنقل.

يطرح أحدث تحديث تجريبي لـ Gboard (v14.6.02) تصميمًا جديدًا تمامًا للأجهزة اللوحية والهواتف القابلة للطي.

أما التغيير الرئيسي هو أن الرموز التعبيرية والصور المتحركة GIF والملصقات تظهر الآن على الجانب الأيمن من الشاشة، مع إدراج أسماء الفئات الواضحة على اليسار.

هذا مشابه لكيفية عمل Gboard على الهواتف الأصغر حجمًا، ولكن الآن هناك مساحة لأوصاف النص الكامل بدلاً من الرموز فقط، بالإضافة إلى ذلك، أصبح شريط البحث أكبر بكثير، مما يجعل من السهل العثور على ما تبحث عنه بالضبط.

يستغل هذا التصميم الجديد كل مساحة الشاشة الإضافية بشكل أفضل، وعلى الهواتف القابلة للطي، يمكنك الآن رؤية صفوف متعددة من صور GIF في وقت واحد، مما يسهل التصفح.

وتحصل الأجهزة اللوحية على شريط إضافي على اليسار للتبديل بسرعة بين الرموز التعبيرية وصور GIF والملصقات والخيارات الأخرى.

تم رصد تصميم Gboard المحدث هذا على أجهزة مثل Pixel Fold، إنه متاح حاليًا فقط في الإصدار التجريبي من Gboard، ولكن من المرجح أن تطلقه جوجل للجميع قريبًا.

أبلغ بعض المستخدمين عن رؤية التصميم الجديد ببساطة عن طريق تحديث تطبيق Gboard الخاص بهم، حتى على الهواتف التي لا يتم دعمها رسميًا بعد، ويشير هذا إلى أن جوجل تستعد لطرح التحديث على نطاق واسع، وقد يصل قبل المتوقع للعديد من المستخدمين.