شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تقدم دعمًا للمعينات السمعية لهذا الجهاز بموافقة طبية.. إليك التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تحصل Apple AirPods Pro على ميزة صحية مفيدة للغاية تمت الموافقة عليها الآن من قبل السلطات الطبية أيضًا، تحدثت الشركة عن ميزة المعينات السمعية التي ستكون متاحة في طراز محدد من AirPods Pro، وبهذا التصريح، أصبح لدى آبل العلم الأخضر للمضي قدمًا وعرضها علنًا للمستهلكين.

ما يعنيه هذا هو أن شركة آبل يمكنها بالفعل بيع طراز AirPods Pro كبديل قابل للتطبيق للمعينات السمعية التقليدية التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات على استخدامها لتلبية احتياجاتهم، وتأتي الموافقات عبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي أعلى سلطة في تطهير مثل هذه الأجهزة التي تركز على الصحة.

Apple AirPods Pro الجيل الثاني كمساعدات للسمع: كيف تعمل



حقيقة أن الجيل الثاني من AirPods Pro يمكن أن يتضاعف كأجهزة مساعدة للسمع يمنح شركة Apple المزيد من الزخم لتسويق المنتج بهذه الإمكانيات في وقت لاحق من هذا العام، حيث تشتهر AirPods Pro 2 بجودة إلغاء الضوضاء النشطة وإخراج الصوت، ولكن يبدو أن فعاليتها لأغراض السمع قد أثارت إعجاب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو ما يوضح التخليص منها في النموذج. لقد طورت Apple أيضًا اختبارًا سمعيًا معتمدًا يمكنه تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى أجهزة AirPods أم لا، إذًا، كيف تعمل الميزة الجديدة على الجيل الثاني من AirPods Pro؟

يتعين عليك إجراء اختبار السمع باستخدام AirPods Pro 2 المقترن بجهاز iPad أو يستغرق آيفون الاختبار 5 دقائق ليعطيك النتائج التي تتضمن مخططًا سمعيًا لإظهار قدرتك على السمع وأيضًا تفاصيل عن فقدان السمع في كلتا الأذنين على حدة، حيث ستحتفظ Apple بالبيانات آمنة في تطبيق Health حيث يمكنك مشاركتها مع العيادات والأطباء، وباستخدام هذه النتائج، ستقوم آبل بضبط AirPods Pro 2 بمستويات الصوت المناسبة التي يمكن أن تعزز قدرتك على الاستماع.



كما قلنا من قبل، يمكنك فقط استخدام ميزة المعينة السمعية وإجراء الاختبار على طراز AirPods Pro 2 تحتاج أيضًا إلى أن يكون لديك iPhone أو iPad يمكنه تشغيل إصدار iOS 18 أو iPadOS18 الذي سيتم طرحه مطلع الأسبوع المقبل، وتقول شركة آبل أيضًا إن الأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل في السمع يجب ألا يشتركوا في هذه الميزة.



