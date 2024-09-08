شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حجم أزمة البلاستيك على الأرض يزداد بتوليد 220 مليون طن من النفايات هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد عن حجم صادم لأزمة البلاستيك على الأرض، حيث حذر الخبراء من أن العالم يسير على الطريق لتوليد 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية هذا العام، ويأتي التقرير في الوقت الذي يصل فيه العالم إلى يوم تجاوز البلاستيك، اليوم الذي تتجاوز فيه نفايات البلاستيك البشرية قدرتنا على التعامل معها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا يعني أن النفايات البلاستيكية لن تتم إدارتها بشكل جيد خلال الأيام الـ 117 المتبقية في عام 2024، وفقًا لمنظمة Earth Action.

يصادف هذا العام اليوم العالمي الثاني لتجاوز البلاستيك لمنظمة Earth Action، حيث تقول المنظمة إنه سيتم إنشاء 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية في عام 2024.

وأضاف الباحثون أن ما يقرب من 70 مليون طن من هذا سينتهي بها المطاف في الطبيعة بسبب اختلال التوازن بين أحجام البلاستيك المستهلكة والقدرة على إدارة البلاستيك في نهاية عمره.

كما قدروا أن كل شخص على هذا الكوكب سيولد في المتوسط 28 كجم من النفايات البلاستيكية وأن هناك ارتفاعًا ثابتًا في إجمالي النفايات البلاستيكية بنسبة 7% منذ عام 2021.

وجد باحثو Earth Action أن ثلثي (66%) من سكان العالم يعيشون الآن في مناطق تتجاوز فيها النفايات البلاستيكية بالفعل قدرة إدارة النفايات.

وفي الوقت نفسه، تتحمل 12 دولة مسؤولية 60% من النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ في العالم، ولعل أكبر خمس دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل والمكسيك.