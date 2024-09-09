شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تفكك عصابة خططت لشن هجمات سيبرانية بالنيابة عن دولتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فككت الاستخبارات البولندية عصابة من المخربين، كانوا يخططون لشن هجمات سيبرانية في البلاد، بالنيابة عن روسيا وبيلاروس.

وأوضح وزير الرقمنة كرزيستوف جوكوفسكي، أن العصابة أرادت الوصول لمعلومات يمكن استخدامها لابتزاز أفراد أو مؤسسات. الهجمات السيبرانية وبين أن الهدف كان ابتزاز المال والإجبار على التعاون مع العصابة.

واستهدف المشتبه بهم بصورة أساسية، السلطات والشركات الحكومية، وفقًا للوزير.

واستشهد بالهجوم السيبراني على وكالة مكافحة المخدرات البولندية كمثال. 400 ألف واقعة هجوم سيبراني ولم يوضح الوزير عدد المشتبه بهم المتورطين في العصابة، أو عدد الذين أُلقي القبض عليهم.

وأوضح جوكوفسكي تسجيل نحو 400 ألف واقعة هجوم سيبراني مشتبه بها، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وهذا يمثل أعلى من العدد الذي سُجل خلال عام 2023، وبلغ 370 ألف هجوم.

