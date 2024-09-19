شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين iPhone 16 وiPhone 14: تعرف على 4 أسباب للترقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل iPhone 16، وهو مليء بميزات مثل Apple Intelligence AI، وتصميم محسّن، وأنظمة كاميرا محسّنة، والمزيد في التشكيلة، لدى Apple iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، وكلها تقدم أفضل تجربة iPhone.

وستكون الأجهزة متاحة للبيع الرسمي في 20 سبتمبر، وبالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون فى دخول عالم iOS، فإن iPhone 16 من الجيل الجديد هو بلا شك خيار رائع.

ولكن ماذا عن المستخدمين الذين يريدون الترقية؟

إذا كنت من مستخدمي iPhone 14، فتابع القراءة، حيث نوضح بالتفصيل 4 أسباب تجعل iPhone 16 ترقية جيدة وسببًا واحدًا يجعل التمسك بـ iPhone 14 قد يكون قرارًا جيدًا.

السبب الأول: تصميم جديد

بعد iPhone 15، يأتي iPhone 16 أيضًا مع Dynamic Island، أحد الترقيات المرئية في iPhone 16 هو التحول من الشق التقليدي الموجود في iPhone 14 إلى الجزيرة الديناميكية، والتي كانت حصرية سابقًا لطرازات iPhone 14 Pro. تتكيف هذه المنطقة الديناميكية مع أفعالك، حيث تعرض الإشعارات وعناصر التحكم في الموسيقى والمزيد، مما يجعلها تحديثًا عمليًا وأنيقًا على الشق الثابت في iPhone 14.

يقدم iPhone 16 أيضًا زر التحكم في الكاميرا الجديد، والذي يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات الصور مثل التقاط الصور والتكبير وضبط التركيز. يتم وضعه أسفل زر الطاقة مباشرةً، مما يضيف الراحة لأولئك الذين يستخدمون كاميرا iPhone بشكل متكرر.

كما جلبت Apple ميزة Action Button القابلة للتخصيص، والتي تم تقديمها مع متغيرات iPhone 15 Pro، إلى مجموعة iPhone 16 بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يقاوم الجزء الخلفي الزجاجي الملون لجهاز iPhone 16 بصمات الأصابع ويعزز حيوية الألوان، مما يجعله يبدو جديدًا وجذابًا مقارنة بالزجاج القياسي واللمسة النهائية المصنوعة من الألومنيوم لجهاز iPhone 14.

السبب الثاني: تحسينات المعالج وعمر البطارية

يعمل iPhone 16 بشريحة A18 Bionic، وهي خطوة واضحة للأمام من شريحة A15 Bionic في iPhone 14، هذا المعالج من الجيل التالي ليس قويًا فحسب، بل إنه ضروري للتعامل مع ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تم تقديمها مع Apple Intelligence.

على الرغم من أن شريحة A15 في iPhone 14 لا تزال قادرة على التعامل مع معظم المهام بسلاسة، إلا أن A18 توفر زيادة ملحوظة في السرعة والكفاءة، خاصة في التطبيقات الأكثر تطلبًا.

عمر بطارية iPhone 16 أفضل أيضًا، حيث تم تصنيف iPhone 16 لما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو مقارنة بـ 20 ساعة في iPhone 14. في حين أن الزيادة قد تبدو طفيفة، إلا أنها مفيدة للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل كبير على أجهزتهم طوال اليوم، ونظرًا لأن صحة بطارية أجهزة iPhone تنخفض بمرور الوقت، فقد ترغب في التبديل إلى iPhone 16 إذا انخفض عمر بطارية iPhone 14 بشكل كبير.

كما يوفر التبديل من منفذ Lightning إلى USB-C في iPhone 16 سرعات شحن أسرع.

السبب 3: نظام كاميرا مطور

بالنسبة لعشاق التصوير الفوتوغرافي، يوفر iPhone 16 نظام كاميرا مطور بشكل كبير، فهو يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مقترنة بعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل، مقارنة بإعداد الكاميرا الرئيسية المزدوجة بدقة 12 ميجابكسل والكاميرا الواسعة للغاية في iPhone 14، وبالمقارنة مع iPhone 14، يلتقط نظام الكاميرا المزدوجة في iPhone 16 المزيد من التفاصيل، ويعزز الأداء في الإضاءة المنخفضة، ويوفر قدرات تكبير أفضل مع عدسة المقربة.

يعمل زر التحكم في الكاميرا الجديد في iPhone 16 على تحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر، مما يسمح بالوصول السريع إلى إعدادات الكاميرا واستجابة أسرع للغالق، تجعل هذه التحسينات من iPhone 16 خيارًا مقنعًا إذا كنت تعطي الأولوية للتصوير الفوتوغرافي وتريد كاميرا أكثر تنوعًا وقوة في جيبك.

السبب 4: ذكاء Apple

يعد ذكاء Apple أحد السمات المميزة لجهاز iPhone 16، حيث يقدم تحسينات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين تجربة المستخدم بشكل كبير.

من الإشعارات الأكثر ذكاءً التي تعطي الأولوية للتنبيهات المهمة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل التعرف على الصور والمعالجة على الجهاز، يميز Apple Intelligence هاتف iPhone 16 بميزات الذكاء الاصطناعي الحصرية التي لن تأتي إلى iPhone 14، على الرغم من أن كلا الطرازين سيحصلان على تحديث iOS 18. كما يتضمن أدوات جديدة مثل البحث عن الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والنسخ التلقائي، وتحرير النصوص المتقدم.

سبب واحد لتخطي الترقية

على الرغم من الترقيات الرائعة، لا يحتاج الجميع بشكل عاجل إلى أحدث الميزات، إذا كان جهاز iPhone 14 الخاص بك لا يزال يعمل بشكل جيد ولم تجذبك تحسينات الذكاء الاصطناعي في Apple Intelligence بشكل خاص، فهناك سبب وجيه للانتظار لمدة عام آخر قبل الترقية.

أيضًا، في مناطق مثل الهند، من المتوقع طرح بعض هذه الميزات المتقدمة بالكامل بحلول العام المقبل، لذلك لن تشعر بالاستبعاد ويمكنك الانتظار لفترة أطول قليلاً إن لم تكن عاجلة.

علاوة على ذلك، إذا لم تكن تغييرات التصميم وتحسينات الكاميرا حاسمة لاستخدامك، فقد يكون التمسك بجهاز iPhone 14 حتى وصول الطراز التالي قرارًا أكثر عملية وفعالية من حيث التكلفة، مع بقاء iPhone 14 قادرًا على تلقي تحديثات iOS المستقبلية وأداء أفضل، ومع ذلك، فإن أداء المهام اليومية بكفاءة يظل خيارًا قابلاً للتطبيق بالنسبة للعديد من المستخدمين.