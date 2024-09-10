شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة البيانات: تأسيس مركز عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي د. عبد الله الغامدي، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة: "استضفنا أحد أكبر الجهات الاستشارية في الذكاء الاصطناعي بأكثر من 50 دولة"
وأضاف: "ونثمن جهود اليونسكو لمشاركتها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".
وتابع: "اليونسكو بالعام الماضي أسس مركز البحث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هنا في الرياض، كمركز عالمي".
يشارك في القمة أكثر من 450 متحدثًا دوليًا، وحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية، ونُخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وأضاف: "ونثمن جهود اليونسكو لمشاركتها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي".
وتابع: "اليونسكو بالعام الماضي أسس مركز البحث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي هنا في الرياض، كمركز عالمي".
قمة الذكاء الاصطناعيتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ـ حفظه الله ـ انطقلت اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
يشارك في القمة أكثر من 450 متحدثًا دوليًا، وحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية، ونُخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.