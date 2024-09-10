شكرا لقرائتكم خبر عن "علّام" و"صوتك".. ابتكارات سعودية عززت العالم الرقمي في مجال اللغات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي د. عبد الله الغامدي خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا": "اليوم نحتفل بـ(علام)، نموذج لمعالجة اللغات الضخمة طُوّر هنا في المملكة العربية السعودية".
وتابع: "وهناك ابتكار آخر وهو (صوتك) أداة لتحويل الصوت إلى النص، والتي غطت أكثر من 50 لهجة عربية"
وأضاف: "(صوتك) يستخدم لكتابة آلاف الجلسات يوميًا، والذي وضع وزارة العدالة بين الرواد العالميين".
يشارك في القمة أكثر من 450 متحدثًا دوليًا، وحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية، ونُخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتابع: "وهناك ابتكار آخر وهو (صوتك) أداة لتحويل الصوت إلى النص، والتي غطت أكثر من 50 لهجة عربية"
وأضاف: "(صوتك) يستخدم لكتابة آلاف الجلسات يوميًا، والذي وضع وزارة العدالة بين الرواد العالميين".
قمة الذكاء الاصطناعيتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ـ حفظه الله ـ انطقلت اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
يشارك في القمة أكثر من 450 متحدثًا دوليًا، وحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية، ونُخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.