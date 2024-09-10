شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: "عّلام" هو أدق نموذج لغوي عربي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبد الله السواحة، خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا": "علام هو أدق نموج لغوي عربي، ويتجاوز حتى النماذج الموجودة عالميًا".
وتابع: "وفي حالة تبني هذه التقنية فلا أحد يضاهي أرامكو في أخلاقيات تصنيع الذكاء الاصطناعي، في حلول إدارة غاز الميثان لديهم، وأنظف نشاطات المنبع والمصب، وكذلك إحداث تغيير ثوري بهذه التقنية".
يشارك في القمة أكثر من 450 متحدثًا دوليًا، وحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية، ونُخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتابع: "وفي حالة تبني هذه التقنية فلا أحد يضاهي أرامكو في أخلاقيات تصنيع الذكاء الاصطناعي، في حلول إدارة غاز الميثان لديهم، وأنظف نشاطات المنبع والمصب، وكذلك إحداث تغيير ثوري بهذه التقنية".
قمة الذكاء الاصطناعيتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ـ حفظه الله ـ انطقلت اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
يشارك في القمة أكثر من 450 متحدثًا دوليًا، وحضور عدد من الشخصيات المحلية والإقليمية والدولية وصنّاع السياسات الاقتصادية، ونُخب من المختصين في الذكاء الاصطناعي من 100 دولة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.