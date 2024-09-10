تكنولوجيا: ‏AirPods Pro 2 تحصل على ميزات حماية السمع والاختبار والمساعدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أبل اليوم عن تجربة صحة السمع لسماعات AirPods Pro 2، والتي تجمع بين حماية السمع والاختبار والمساعدة في جهاز واحد.

تم تصميم ميزة حماية السمع النشطة الجديدة لتقليل تعرض المستخدمين للضوضاء البيئية العالية. ومن خلال الاستفادة من شريحة H2، ستعمل هذه الإمكانية على تقليل الأصوات الأعلى والأكثر إزعاجًا بمعدل 48000 مرة في الثانية.

يعد هذا تحسينًا ملحوظًا من وظائف AirPods الحالية، والتي تتضمن بالفعل تقنية عزل الضوضاء ولكنها لا تعالج تقليل الضوضاء البيئية في الوقت الفعلي بنفس القدر.

تم تصميم هذه الحماية للعمل عبر جميع أوضاع الاستماع، مما يضمن حماية المستخدمين في إعدادات مثل الحفلات الموسيقية أو الأحداث الرياضية مع الحفاظ على سلامة الصوت الذي يستمعون إليه.

وتساهم أطراف الأذن المصنوعة من السيليكون في ‌AirPods Pro‌ أيضًا في تقليل الضوضاء السلبية.

ستحصل ‌AirPods Pro‌ 2 أيضًا على ميزة اختبار السمع المعتمدة علميًا. ووفقًا لشركة أبل، يستخدم هذا الاختبار قياس سمع النغمات النقية، وهو نهج قياسي، لتقييم القدرة على السمع.

سيتمكن المستخدمون من إكمال هذا الاختبار في دقائق معدودة باستخدام ‌AirPods Pro‌ 2 مع آيفون أو آيباد. يتم تخزين نتائج الاختبار في تطبيق Health، مما يتيح للمستخدمين مشاركة ملفات تعريف السمع الخاصة بهم مع مقدمي الرعاية الصحية إذا لزم الأمر.

وتقول أبل إن هذه هي المرة الأولى التي توفر فيها إحدى شركات التكنولوجيا الاستهلاكية الكبرى ميزة اختبار السمع التي يمكن الوصول إليها مباشرة داخل جهاز شخصي يستخدم على نطاق واسع.

بالإضافة إلى الاختبار، ستتضمن ‌AirPods Pro‌ 2 ميزة السمع المتاحة دون وصفة طبية، والمصممة لمساعدة أولئك الذين يعانون من فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط.

سيستخدم الجهاز ملف تعريف السمع المخصص الناتج عن اختبار السمع لإجراء تعديلات في الوقت الفعلي لتضخيم الأصوات حول المستخدم، مما يضمن بقائه على اتصال ببيئته.

وتشير شركة أبل إلى أن هذه الميزة لن تكون مفيدة في المحادثات فحسب، بل ستعمل أيضًا على تحسين تجربة الاستماع لمحتوى الوسائط تلقائيًا، بما في ذلك الموسيقى والأفلام والمكالمات الهاتفية. يمكن للمستخدمين ضبط إعداداتهم لتتناسب مع احتياجاتهم السمعية المحددة.

ستتوفر الميزات الجديدة لـ ‌AirPods Pro‌ 2 هذا الخريف في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. سيتمكن المستخدمون من استخدام وظيفة السمع إما من خلال ملفهم السمعي المخصص أو عن طريق تحميل مخطط صوتي تم إنشاؤه بواسطة متخصص في الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تحصل كل من ميزات اختبار السمع والمساعدات السمعية على ترخيص تسويق من السلطات الصحية العالمية قريبًا، مما يضمن استيفائها للمتطلبات التنظيمية اللازمة للوظائف الطبية.

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