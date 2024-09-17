شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على ميزة "النسخ الاحتياطي والاستعادة" لبيانات Health Connect والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على الكثير من التعديلات مع Android 15 لضمان أفضل تجربة مع نظام التشغيل، حيث اكتشف فريق Android Authority ميزة Health Connect جديدة تعمل جوجل عليها مع Android 15، والتي ستمنحك المزيد من التحكم في بيانات Health Connect الخاصة بك.

تم اكتشاف تلميحات حول الميزة الجديدة في كود التطبيق، مما يعني أن جوجل تعمل عليها حاليًا، وسيسمح لك الخيار الجديد المعني أخيرًا بعمل نسخة احتياطية واستعادة بيانات Health Connect الخاصة بك.

منذ Android 14، أصبح Health Connect جزءًا من نظام Android، ويمكنك الوصول إليه بالانتقال إلى الإعدادات، ثم "الأمان والخصوصية"، ثم في "الخصوصية"، ستجده ضمن "Health Connect"، على الهواتف ذات إصدارات Android الأقدم، بما في ذلك Android 13، يعد Health Connect تطبيقًا يمكنك تنزيله من متجر Google Play.

تشير ميزة "النسخ الاحتياطي والاستعادة" الجديدة إلى أنه سيكون بإمكانك اختيار نسخ بيانات Health Connect احتياطيًا يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، وستتمكن أيضًا من اختيار مزود التخزين السحابي المفضل لديك للنسخ الاحتياطي، لا يبدو حتى الآن أنك ستحصل على خيار لحفظ البيانات محليًا على الجهاز، أو على الأقل، لا يمكنك الاستعادة من ملف محلي، كما يشير الرمز إذا حاولت القيام بذلك، فستتلقى رسالة خطأ تطلب منك الحصول على ملف من التخزين السحابي.

يتم تشفير بيانات Health Connect المصدرة بكلمة مرور، مما يجعل من الصعب على أي شخص غير مصرح له فتحها، ليس من الواضح بعد ما إذا كنت ستحتاج إلى كلمة مرور حساب جوجل أو رقم التعريف الشخصي/كلمة المرور للجهاز.

هناك أيضًا تلميحات أخرى حول الميزة في أحدث إصدار تجريبي من خدمات Google Play، ولا نعرف بعد متى ستصبح هذه الميزة متاحة للجمهور.

يخزن تطبيق Health Connect من Android بشكل أساسي بياناتك الصحية من الساعات الذكية وتطبيقات وأجهزة اللياقة البدنية والعافية الأخرى في مكان واحد.

أعتقد أنه من المهم حقًا أن تكون قادرًا على عمل نسخة احتياطية واستعادة هذه البيانات، لأنه مع التكنولوجيا، يمكن أن يحدث أي شيء، آمل أن أرى هذه الميزة متاحة للجمهور قريبًا.