شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل اشتريت ايفون 15؟ يمكنك استرداد جزء من المبلغ بعد إطلاق ايفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت قد اشتريت مؤخرًا هاتف iPhone 15، فأنت على موعد مع بعض الأخبار الجيدة فبعدما كشفت شركة Apple أمس عن هاتف iPhone 16 الذي طال انتظاره، وبفضل سياسة حماية الأسعار الخاصة بشركة Apple، قد تكون مؤهلاً للحصول على استرداد جزئي للمبلغ إذا انخفض سعر هاتف iPhone 15 بعد طرح iPhone الجديد.

ما هي سياسة حماية الأسعار الخاصة بشركة Apple؟

تتبع شركة Apple سياسة صديقة للعملاء تضمن لك عدم التعرض لضرر إذا خفضت سعر منتجاتها بعد فترة وجيزة من الشراء، تنص السياسة على أنه إذا خفضت Apple سعر أي منتج يحمل علامة Apple التجارية في غضون 14 يومًا من تاريخ استلامك له، يحق لك طلب استرداد الأموال أو الحصول على رصيد للفرق بين السعر الذي دفعته وسعر البيع الحالي.

وهذا يعني أنه إذا قمت بشراء iPhone 15 مؤخرًا وخفضت Apple السعر بعد إطلاق iPhone 16 ، فيمكنك المطالبة بفارق السعر.

كيف يعمل؟

إليك مثال بسيط لنفترض أنك اشتريت iPhone 15 قبل أسبوع واحد فقط من إطلاق iPhone 16، بعد الحدث قد تخفض Apple سعر iPhone 15 بمقدار 100 دولار، إذا حدث هذا في غضون 14 يومًا من الشراء، يحق لك استرداد أموالك أو رصيد متجر بقيمة 100 دولار الفرق بين السعر القديم والجديد.

للمطالبة باسترداد هذا المبلغ، ستحتاج إلى زيارة متجر Apple أو الاتصال بخدمة عملاء Apple في غضون 14 يومًا من تخفيض السعر، وستحتاج أيضًا إلى تقديم إثبات لعملية الشراء، وفي بعض الحالات، إثبات أنك لا تزال تمتلك المنتج.

تنطبق سياسة حماية الأسعار التي توفرها شركة Apple على المشتريات التي تتم مباشرة من خلال شركة Apple سواء من متجر Apple Retail Store أو متجرها عبر الإنترنت.

ولسوء الحظ، إذا اشتريت جهاز iPhone من بائع تجزئة تابع لجهة خارجية مثل Amazon أو Flipkart، فلن تغطيك هذه السياسة.

ما الذي لا يشمله التأمين؟

على الرغم من أن هذه السياسة تعتبر صفقة رائعة، إلا أن هناك بعض الأمور المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار، أولاً لا تنطبق حماية الأسعار التي توفرها شركة Apple على المبيعات المحدودة الوقت، مثل العروض الترويجية الخاصة أو خصومات العطلات، لذا إذا لاحظت انخفاضًا في الأسعار خلال أحداث مثل الجمعة السوداء، فلن تتمكن من طلب استرداد الفرق.

بالإضافة إلى ذلك، لا تنطبق حماية الأسعار إلا على ما يصل إلى 10 وحدات من نفس المنتج، إذا اشتريت أجهزة iPhone متعددة لشركتك أو عائلتك، فلا يزال بإمكانك استرداد الأموال، ولكن الحد الأقصى يقتصر على 10 أجهزة.

أخيرا، إذا دفعت ثمن جهاز iPhone الخاص بك باستخدام بطاقة ائتمان دولية، فقد يتأثر مبلغ الاسترداد الخاص بك بأسعار الصرف ورسوم التحويل بالعملة الأجنبية التي يفرضها البنك أو جهة إصدار بطاقة الائتمان الخاصة بك، و تنصح Apple العملاء بالتحقق من البنوك التي يتعاملون معها بشأن أي رسوم إضافية قد يتحملونها.