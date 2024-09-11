شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Pixel Thermometer يحصل على ميزة جديدة لمعرفة درجة حرارة الجسم .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت جوجل في بداية هذا العام، دعم درجة حرارة الجسم إلى تطبيق Pixel Thermometer في الولايات المتحدة، ومن المقرر الآن أن يصل يتوسع إلى أوروبا، وفقاً لموقع 9to5google.

تأكد من أنك تستخدم الإصدار 1.0.654975759 وأن لديك "بطاقة SIM نشطة أو eSIM صادرة من شركة اتصالات مقرها في إحدى هذه البلدان"، بمجرد توفره، يتم ربط درجة حرارة الجسم في الشاشة الرئيسية لتطبيق Pixel Thermometer بدرجة حرارة الجسم.

تتيح لك عملية الإعداد توصيل ساعه Fitbit وتسجيل درجة حرارتك، يرشدك المساعد الصوتي خلال عملية مدتها 4 ثوانٍ لوضع الهاتف بالقرب من جبهتك.

يسمح لك دليل درجة الحرارة باختيار نطاق عمري — 3+ سنوات، أو 3-36 شهرًا، أو 0-3 أشهر — ولكن يمكن تعطيل ذلك في الإعدادات لجعل العملية أسرع قليلاً.

لديك خيار "حفظ" قياسك في صفحة "النتائج الأخيرة" التي يتم الاحتفاظ بها لمدة سبعة أيام، من هنا، يمكنك "الحفظ في Fitbit"، مع تطبيق Fitbit > FAB الذي يوفر اختصارًا مباشرًا إلى Pixel Thermometer.

تطبيق Pixel Thermometer يطرح دعم درجة حرارة الجسم في هذه الدول:

النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا ومملكة هولندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة

اللغات المدعومة

التشيكية والدنمركية والهولندية والإنجليزية والإستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية والمجرية والإيطالية واليابانية واللاتفية والليتوانية والنرويجية والبولندية والبرتغالية والرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية.