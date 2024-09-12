تكنولوجيا: تطبيق Google Home يبدأ في العمل على ميزة “الإجازة” المطلوبة بشدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان تطبيق Google Home يعمل على العديد من الميزات والتحديثات المفيدة. ويبدو أيضًا أن الميزة التي طلبها مستخدمو Google Home بشدة قيد العمل الآن، وهي خيار “إجازة” جديد.

يحتوي Google Home حاليًا على ميزة تكتشف مكان تواجدك ويمكن تهيئتها لتشغيل إجراءات روتينية على أجهزتك المنزلية الذكية بسهولة تامة. فهو يستخدم موقع هاتفك وأجهزة الاستشعار الموجودة في أجهزة Google Home لتحديد متى تكون في المنزل، ثم يقوم تلقائيًا بتنشيط إجراءات المنزل أو الإجراءات المنزلية بالخارج.

والآن، تعمل جوجل على روتين آخر ستتمكن من تحديده لهذه الميزة.

لقد بحث الأشخاص في Android Authority في كود أحدث تطبيق Google Home ووجدوا مراجع لروتين جديد لك عندما تذهب في إجازة.

يعد خيار الإجازة الجديد خيارًا مطلوبًا للغاية، وتم العثور على مراجع له في الإصدار 3.23.1.3 من التطبيق. والخيار الجديد موجود في قائمة Home and Away.

كما ترون في لقطات الشاشة، سيكون لديك رمز تقويم سيسمح لك على الأرجح بتعيين تواريخ إجازة قادمة والتي من المفترض أن تسمح لك ببدء روتين جديد عندما يحين الوقت.

ومع ذلك، يبدو أن روتين الإجازة ليس جاهزًا تمامًا للطرح بعد. في الوقت الحالي، يؤدي النقر على أيقونة التقويم إلى ظهور خطأ في التطبيق.

علاوةً على ذلك، لا يوجد خيار إجازة في قسم “الإجراءات المنزلية” ضمن علامات التبويب “الأتمتة” أيضًا. لذا، في الوقت الحالي، لا نعرف بالضبط كيف سيعمل هذا الروتين.

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