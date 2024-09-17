تكنولوجيا: ASUS تطلق ZenBook 14 Air بمعالج Core Ultra 7 وتصميم بسماكة 1.1سم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Asus اليوم عن جهاز ZenBook 14 Air الذي ينطلق بمعالج Core Ultra 7، وتصميم بسماكة 1.1سم، ووزن 1.5 كجم، كما ينطلق بسعر 1268 دولار.

يتميز جهاز ZenBook 14 Air بشاشة Lumina OLED بحجم 14 إنش، وجودة عرض 2.8K أو بدقة 2880 في 1800 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، بإستجابة سريعة عند 0.2 مللي ثانية، أيضاً تدعم الشاشة سطوع بنسبة 600 nit.

كما تتميز الشاشة بتباين 1000000:1، وتدعم ألوان بعمق 10بت، مع تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 100%، ومعايير sRGB بنسبة 133%.

ويدعم الجهاز معايير “TUV Rheinland” التي تؤكد خفض تأثير الإضاءة الزرقاء المنبعثة من الشاشة، مع خفض الومضات، ودعم معايير SGS Eye Care للتأكيد على راحة العين.

أيضاً تتميز لوحة اللمس بحجم 5.9 إنش، ويضم الجهاز كاميرة ويب بدقة 1080 بيكسل، وينطلق ZenBook 14 Air برقاقة Intel Core Ultra 7-258V بعدد 8 من الأنوية و8 من thread، ويصل المعالج إلى سرعة 4.8GHz، والجيل الثاني من أنوية كرت الشاشة Xe.

وتدعم الرقاقة معالجة عمليات الذكاء الإصطناعي عند 115 TOPS، كما ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x 8533MT/s، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة PCIe SSD.

من جانب أخر يتميز نظام التبريد في هذا الإصدار بضم مراوح مزدوجة، مع غرف بخار بتصميم فائق النحافة، وشبكة لتشتيت الحرارة، كما يأتي الجهاز بقوة 28W.

وتؤكد Asus على أن الضوضاء في الجهاز لن تتخطى 25 ديسيبل في الأعباء المكثفة، وذلك بفضل نظام التبريد الذكي، كما أن فتحات التهوية تمنع دخول الغبار، كما يضم الجهاز بطارية بقدرة 72Wh بعمر يصل إلى 22 ساعة.

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