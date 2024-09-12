تكنولوجيا: ‏Edifier تكشف عن سماعات الأذن اللاسلكية Stax Spirit S10 المزودة بمحركات مغناطيسية مستوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Edifier عن سماعات الأذن اللاسلكية Stax Spirit S10 المزودة بمحركات مغناطيسية مستوية وعزل نشط للضوضاء.

تعلى عكس سماعات الأذن التقليدية التي تستخدم محركات مخروطية الشكل، تستخدم سماعات الأذن S10 أغشية مستوية مسطحة بسمك 8 ميكرومتر لتحريك الهواء، مما يؤدي إلى تشويه أقل وصوت عالي الجودة.

يبلغ قطر المحركات المستوية 12 ملم مع نطاق تردد يتراوح من 20 هرتز إلى 40 كيلو هرتز. ويبلغ سمك الحجاب الحاجز المسطح 8 ميكرومتر ومتصل بركيزة بسمك 2 ميكرومتر.

يستخدم السائقون أسلاك EqualMass من الجيل الثاني لإنشاء مجال مغناطيسي موحد لدفع الأغشية بشكل موحد. وتتم معايرة كل زوج من سماعات الأذن S10 على مراحل لضمان وصول صوت الاستريو إلى كلا الأذنين في نفس الوقت.

تستخدم سماعات الأذن Stax عزل الضوضاء النشط الهجين التكيفي وقمع الضوضاء البيئية للميكروفون الثلاثي لتقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات وعند الاستماع إلى الموسيقى عالية الدقة.

يدعم Stax Spirit S10 اتصالات Bluetooth 5.4 متعددة النقاط مع دعم واسع لبرامج الترميز الصوتي، بما في ذلك برامج الترميز AAC و SBC العالمية بالإضافة إلى برامج الترميز aptX Adaptive و aptX Lossless و aptX Voice و LDAC و LHDC 5.0 عالية الجودة. وفي وضع اللعب، ينخفض ​​زمن الوصول إلى 89 مللي ثانية.

تتمتع البطارية القابلة لإعادة الشحن بوقت تشغيل يصل إلى 18 ساعة مع تشغيل ميزة عزل الضوضاء النشطة (ANC) و 28 ساعة مع إيقاف تشغيل ميزة عزل الضوضاء النشطة (ANC).

يمكن إعادة شحن البطارية خلال 15 دقيقة لتوفير ساعتين من وقت التشغيل أو شحنها بالكامل خلال 1.5 ساعة. وتبدأ سماعات الأذن تلقائيًا في تشغيل الموسيقى عند ارتدائها وتتوقف عند إزالتها.

تحتوي سماعات الأذن على تصنيف IP54 للحماية من تسرب الغبار ورذاذ الماء. وهي تتوفر بسعر 39880 ين (حوالي 275 دولارًا أمريكيًا).

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