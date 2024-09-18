تكنولوجيا: الكشف عن ساعة Huawei Watch GT 5 قبل الإطلاق من خلال تسريب جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المقرر أن تطلق شركة هواوي ساعة Watch GT 5 قريبًا كبديل لساعة Watch GT 4 الحالية.

حتى الآن، كان من المفترض أن شركة هواوي تعتزم تقديم ساعتها الذكية الجديدة في الصين قبل الأسواق الأخرى.

ومع ذلك، يشير تسريب جديد لمتاجر التجزئة في المملكة المتحدة إلى أن ساعة Watch GT 5 قد تكون متاحة عالميًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع أيضًا

على وجه التحديد، أدرجت شركة Currys الساعة الذكية على مواقعها التجارية والمستهلكين على الإنترنت في شكلين نهائيين.

وفي حين أن كلا الإصدارين مقاس 46 ملم، يبدو أن هواوي ستبيع نسخة سوداء مع مطاط زهري مطابق مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا (~ 26 دولارًا) أقل من الإصدار الفضي الذي يحتوي على حزام من النايلون المضفر.

في كلتا الحالتين، فإن أسعار الإطلاق البالغة 229.99 جنيهًا إسترلينيًا (~ 303 دولارًا أمريكيًا) و 249.99 جنيهًا إسترلينيًا (~ 329 دولارًا أمريكيًا) ستجعل ساعة Watch GT 5 أكثر تكلفة من الإصدار السابق في التشطيبات المكافئة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت Currys أن مستشعر TruSense الجديد من هواوي سيحصل على إصدار عالمي.

ومع ذلك، لم يذكر بائع التجزئة أن المستشعر قادر على إجراء مخطط كهربية القلب أو مراقبة مستويات ضغط الدم، وهو ما عرضته شركة عواري في أواخر الشهر الماضي.

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