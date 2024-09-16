تكنولوجيا: لينوفو تقدم حاسب لوحي محمول جديد مخصص للألعاب مزود بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة لينوفو عبر حسابها على موقع Weibo أنه سيتم الكشف عن نسخة محدثة من جهاز الألعاب اللوحي الشهير Legion Y700.

لم تشارك الشركة الكثير من التفاصيل، بل مجرد رسالة غامضة تقول “قريبًا“. ومع ذلك، فإن قائمة Geekbench 5 الأخيرة، والتي تمت مشاركتها بواسطة Digital Chat Station، تلقي بعض الضوء على الأجهزة المحتملة.

تكشف القائمة عن جهاز لينوفو، والذي يُعتقد أنه Y700، والمجهز بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مع ذاكرة عشوائية سعتها 12 جيجابايت.

وقد سجل الجهاز 2,209 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و 6,509 نقاط في اختبارات النواة المتعددة.

وفي حين أن قائمة Geekbench تقدم لمحة عن قوة المعالجة في Y700، فإن التفاصيل المتعلقة بالجوانب المهمة الأخرى مثل الشاشة وخيارات التخزين وسعة البطارية لا تزال غامضة.

وبالنظر إلى أن العام يقترب من نهايته، فمن المحتمل أن يكون هناك فرصة لإطلاق جهاز Legion Y700 في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

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